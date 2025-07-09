Уряд Орбана не хоче, аби Європа допомагала Україні тримати російського агресора подалі від європейських кордонів.

Угорщина виступила проти проекту бюджету Європейського союзу на 2028-34 роки, в якому передбачено 100 мільярдів євро на допомогу Україні. Балаж Орбан, політичний радник прем’єр-міністра Угорщини, у своєму Фейсбук розкритикував ці плани Брюсселя.

"У Європи закінчилися гроші – за винятком випадків, коли мова йде про війну. 100 мільярдів євро – саме стільки Європейський Союз хоче виділити в якості нової "допомоги" на фінансування війни в Україні в наступному бюджетному циклі", – написав він.

Він зокрема поскаржився, що ці гроші можна було б витратити на "європейську конкурентоспроможність", захист кордонів, а також на "європейських громадян, сім’ї та громади".

Відео дня

"Брюссель продовжуватиме фінансувати війну – зброя замість миру, більше боргів замість конкурентоспроможної Європи. Якщо ви не зрозуміли, що стоїть на кону, то тепер це нарешті зрозуміло: у Брюсселі завжди є гроші, які можна витратити – тільки не на Європу", – написав радник угорського уряду.

Антиукраїнська політика уряду Угорщини

Як писав УНІАН, останнім часом уряд Віктора Орбана посилив свою антиукраїнську риторику на тлі падіння своїх передвиборчих рейтингів.

Зокрема в країні провели псевдо-референдум, за підсумками якого уряд заявив, що буцімто угорці, всі як один, виступають проти вступу України в ЄС.

Щоправда, в угорській опозиції кажуть, що в референдумі взяла участь лише мізерна кількість угорців, ймовірно, найбільш відданих фанатів самого Віктора Орбана.

Вас також можуть зацікавити новини: