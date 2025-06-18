Якщо поточні рейтинги політичних партій збережуться, Орбан програє найближчі вибори.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан опинилася перед реальною загрозою втрати влади через значне зростання популярності опозиційних сил в країні. Про це пише Bloomberg.

Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, угорська опозиційна партія "Тиса" не просто обійшла правлячу партію "Фідес", а отримала досить істотну перевагу над нею – близько 15%. Так, опитування показало, що за "Тису" готові проголосувати 51% виборців, тоді як за "Фідес" – лише 36%. У березні та сама соціологічна група фіксувала перевагу "Тиси" на рівні 9%.

За словами соціологів, поточної переваги опозиції вже достатньо, аби на наступних парламентських виборах "Тиса" здобула таку ж переконливу перемогу, яку останніми роками здобувала партія Орбана.

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Хоча сама "Тиса" є зовсім молодою партією, яку заснували лише рік тому, її очолив досвідчений політик Петер Мад'яр, який раніше входив до уряду Орбана, але потім побив горщики із прем’єром. У своїй політичній агітації "Тиса" робить ставку на питаннях охорони здоров'я та освіти.

Як зазначає Bloomberg, намагаючись стримати зростання популярності опозиції, уряд Орбана розпочав репресії проти незалежних ЗМІ та громадянського суспільства. Однак після масштабних вуличних протестів влада була змушена зупинити свою кампанію "весняного прибирання".

Наступні парламентські вибори в Угорщині мають відбутися навесні 2026 року.

Політика Угорщини: останні новини

Як писав УНІАН, Віктор Орбан активно використовує тему війни в Україні для просування власної політичної позиції. Зокрема він постійно демонізує Україну, розповідаючи угорським громадянам про те, як погано буде Угорщині, якщо Україна стане членом ЄС і НАТО.

А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто навіть заявив про існування такого собі "плану фон дер Ляєн-Зеленського", покликаного зруйнувати економіку країн Центральної Європи.

Такі дії і заяви угорського уряду викликали обурення президента України Володимира Зеленського.

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