В Європейському Союзі у червні схвалять четвертий пакет санкцій проти Білорусі, в тому числі через примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську.
Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.
Читайте також"Терор потрібно зупинити": опозиція Білорусі анонсувала "активну фазу протесту" (відео)"Четвертий пакет санкцій щодо Білорусі має бути схвалений у червні. Також тоді ж до списку мають увійти особи, відповідальні за примусову посадку літака рейсу Ryanair", - написав Йозвяк.
Також він додав, що для запровадження секторальних санкцій знадобиться більше часу, але планується це зробити до літньої перерви в інституціях ЄС у серпні.
Санкції проти Білорусі: що відомо
- 25 травня голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу на саміті ЄС домовились підготувати нові санкції проти Білорусі через примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську.
- 2 жовтня 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників, згодом, 6 листопада, - ще проти 14, а також Олександра Лукашенка. Рішення про запровадження обмежувальних заходів ухвалено через придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів.
- 17 грудня 2020 року Рада ЄС запровадила третій пакет санкцій проти 29 осіб і 7 компаній з Білорусі. Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд та замороження активів. Громадянам з країн-членів Євросоюзу заборонено надавати фінансову допомогу усім фізичним і юридичним особам з Білорусі, які потрапили під санкції.
Останні події в Білорусі
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
- Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.
- Одразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська зазначила, що «абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака - заради того, щоб затримати активіста і блогера Протасевича».
- Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
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