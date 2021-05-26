Секторальні санкції планується запровадити до серпня.

В Європейському Союзі у червні схвалять четвертий пакет санкцій проти Білорусі, в тому числі через примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

Читайте також"Терор потрібно зупинити": опозиція Білорусі анонсувала "активну фазу протесту" (відео)"Четвертий пакет санкцій щодо Білорусі має бути схвалений у червні. Також тоді ж до списку мають увійти особи, відповідальні за примусову посадку літака рейсу Ryanair", - написав Йозвяк.

Також він додав, що для запровадження секторальних санкцій знадобиться більше часу, але планується це зробити до літньої перерви в інституціях ЄС у серпні.

Санкції проти Білорусі: що відомо

25 травня голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу на саміті ЄС домовились підготувати нові санкції проти Білорусі через примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську.

2 жовтня 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників, згодом, 6 листопада, - ще проти 14, а також Олександра Лукашенка. Рішення про запровадження обмежувальних заходів ухвалено через придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів.

17 грудня 2020 року Рада ЄС запровадила третій пакет санкцій проти 29 осіб і 7 компаній з Білорусі. Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд та замороження активів. Громадянам з країн-членів Євросоюзу заборонено надавати фінансову допомогу усім фізичним і юридичним особам з Білорусі, які потрапили під санкції.

Останні події в Білорусі

23 травня в аеропорту «Мінськ» екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

Одразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська зазначила, що «абсолютно очевидно, що це операція спецслужб із захоплення літака - заради того, щоб затримати активіста і блогера Протасевича».

Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair у Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Віталій Саєнко