Папа Франциск через проблеми зі здоров’ям не очолюватиме цьогорічні святкові меси.
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-центр Ватикану.
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«Внаслідок болючої невралгії сідничного нерва Святіший отець сьогодні ввечері та завтра вранці не очолюватиме богослужіння при кафедральному престолі базиліки Святого Петра», – йдеться у повідомленні.
Однак глава Католицької церкви проведе молитву «Ангел Господній» 1 січня. Її транслюватимуть з Апостольського палацу.
Замість папи Франциска вечірню та подячну молитву 31 грудня очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а святу месу 1 січня – кардинал П’єтро Паролін.
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