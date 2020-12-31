Однак глава Католицької церкви проведе молитву «Ангел Господній» 1 січня.

Папа Франциск через проблеми зі здоров’ям не очолюватиме цьогорічні святкові меси.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-центр Ватикану.

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«Внаслідок болючої невралгії сідничного нерва Святіший отець сьогодні ввечері та завтра вранці не очолюватиме богослужіння при кафедральному престолі базиліки Святого Петра», – йдеться у повідомленні.

Однак глава Католицької церкви проведе молитву «Ангел Господній» 1 січня. Її транслюватимуть з Апостольського палацу.

Замість папи Франциска вечірню та подячну молитву 31 грудня очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, а святу месу 1 січня – кардинал П’єтро Паролін.

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Автор: УНІАН