Влада країни закликала вже зараз готуватися до мінімалізації наслідків можливого землетрусу.

Геологи заявили про можливий новий сильний землетрус, який може статися в північно-західній частині Туреччини, поблизу Стамбула.

Вчені прогнозують, що якраз в цих місцях можуть статися наступні сильні поштовхи, пише Euractiv. Такий прогноз повинен спонукати владу задуматися про уникнення наслідків, подібних до тих, які сталися через землетрус на південному сході країни.

Видання нагадало, що Стамбул є найбільшим турецьким мегаполісом з населенням 16 млн людей. Місто стоїть біля розломів, які проходять через всю країну. Територією Туреччини проходять кілька активних ліній розломів, що робить країну сейсмонебезпечною. Відгалуження Північно-Анатолійського розлому проходить через Мармурове море на південь від Стамбула. Два землетруси з різницею в три місяці сталися в цьому регіоні в 1999 році і забрали життя майже 20 тис. людей.

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Якщо в Стамбулі станеться землетрус, аналогічний лютневому, це спричинить крах, тому потрібно більше зусиль, щоб уникнути цього.

"Це промисловий центр. Руйнування такого масштабу тут спричинять набагато серйозніші наслідки, які призведуть до руйнування країни", - сказав заступник генсекретаря Стамбульського муніципалітету Бугра Гекче.

Він додав, що у зв'язку з цим влада країни повинна розглядати це як проблему національної безпеки, визначити пріоритети і виділити ресурси.

Експерти закликали знову зосередити увагу на підготовці мегаполісу до сильного землетрусу. Справа в тому, що з початку 2000-тисячних Стамбул зазнав швидкої урбанізації, яка припала на період правління нинішнього глави держави Реджепа Таїпа Ердогана.

У 2018 році уряд запровадив амністію зонування по всій Туреччині, щоб легалізувати нелегальні будівництва, які, як попереджають інженери та архітектори, можуть бути небезпечними.

Уряд заперечує критику, що він нехтує стандартами безпеки, але минулого тижня міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаг визнав, що в країні не варто більше застосовувати таку амністію і необхідно переглянути покарання за будівництво, яке не відповідає стандартам.

Землетрус у Туреччині

Два дуже сильних землетруси сталися на південному сході Туреччини 6 лютого. Після них в тому районі були зафіксовані понад 11 400 афтершоків. За останніми даними, жертвами стихії стали понад 45 тис. осіб. В цілому лихо завдало прямого впливу на 14 млн громадян Туреччини, була зруйнована 31 тис. житлових будинків.

За оцінкою Світового банку, це лихо завдало близько $ 34 млрд прямого збитку, але загальні витрати на відновлення можуть в два рази перевищити цю суму.

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