У Туреччині стався новий землетрус магнітудою більше 5 балів. Про це повідомляє турецьке державне інформагентство Анадолу.
Поштовхи відчувалися в центральній провінції Нігде близько 13.27 за місцевим часом. За даними сейсмологів, осередок землетрусу розташовувався на глибині близько 7 км.
Про можливі жертви і руйнування нічого не повідомляється.
Лютневий землетрус у Туреччині
Вранці 6 лютого на південному сході Туреччини і в суміжних районах Сирії сталося потужний землетрус. За останніми даними, загальна кількість загиблих в обох країнах наближається до 50 тисяч осіб, з яких близько 45 тисяч – у Туреччині.
Після цього протягом декількох тижнів регіон здригався від так званих "афтершоків" - повторних поштовхів, деякі з яких були досить потужними.
За підрахунками економістів, матеріальний збиток від цього землетрусу перевищив 2,5% турецького ВВП.