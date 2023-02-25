Туреччина продовжує переживати афтершоки після руйнівного землетрусу на початку місяця.

У Туреччині стався новий землетрус магнітудою більше 5 балів. Про це повідомляє турецьке державне інформагентство Анадолу.

Поштовхи відчувалися в центральній провінції Нігде близько 13.27 за місцевим часом. За даними сейсмологів, осередок землетрусу розташовувався на глибині близько 7 км.

Про можливі жертви і руйнування нічого не повідомляється.

Відео дня

Лютневий землетрус у Туреччині

Вранці 6 лютого на південному сході Туреччини і в суміжних районах Сирії сталося потужний землетрус. За останніми даними, загальна кількість загиблих в обох країнах наближається до 50 тисяч осіб, з яких близько 45 тисяч – у Туреччині.

Після цього протягом декількох тижнів регіон здригався від так званих "афтершоків" - повторних поштовхів, деякі з яких були досить потужними.

За підрахунками економістів, матеріальний збиток від цього землетрусу перевищив 2,5% турецького ВВП.

Вас також можуть зацікавити новини: