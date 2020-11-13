У тіло велосипедиста устромились тисячі колючок.

В Аргентині велосипедист упав на величезний кактус і потрапив через це до лікарні.

Читайте такожВ Австралії дівчина прокотилася на атракціоні і впала з 30-метрової висотиПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Чоловік брав участь в аматорських перегонах. Під час змагання його колесо потрапило у вибоїну, й спортсмена викинуло на заросле кактусами узбіччя.

На кадрах, знятих очевидцями, видно: на його тілі – тисячі колючок. Очі та обличчя, на щастя, не постраждали, адже велосипедист був у шоломі.

Перехожі спробували допомогти та витягали шипи прямо на місці. Втім, коли стало очевидно, що це дуже складно, - доправили постраждалого до найближчого шпиталю.

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Автор: Людмила Жерновська