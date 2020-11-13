Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинувачує представників Демократичної партії, кандидатом якої був Джо Байден, у підтасовці результатів виборів президента США.
Читайте такожУ Трампа "рухаються далі" на основі "припущення про другий термін"
Про це він повідомив у мікроблозі Twitter.
"Впродовж років демократи проповідували, якими незахищеними і підробленими були наші вибори. Тепер вони говорять, яку дивовижну роботу здійснила адміністрація Трампа при забезпеченні у 2020 році найбільш захищених виборів в історії. Насправді це правда, окрім того, що зробили демократи. Підтасували вибори", - наголосив Трамп.
Вибори президента США-2020: хто переміг?
- У США продовжується підрахунок голосів на виборах президента, які відбулися 3 листопада.
- За даними провідних американських ЗМІ, Байден набирає достатню кількість голосів колегії виборників, аби стати наступним президентом США. При мінімально необхідних 270 голосів Байден вже має не менше 290.
- 11 листопада Джо Байден висловив впевненість, що перехідний період передачі влади відбудеться навіть без взаємодії з боку чинної адміністрації Дональда Трампа. Сьогодні, 13 листопада, провідний радник президента США Дональда Трампа з торговельних питань Пітер Наварро стверджував, що Білий дім просувається далі, виходячи з припущення "про другий термін Дональда Трампа", і що той "виграв вибори".
- 14 грудня має відбутися зустріч 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосують за наступного президента. А вже після того, 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація нового президента.
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