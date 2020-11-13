Він стверджує, що хоча його адміністрація забезпечила проведення найбільш захищених виборів президента США, демократи "підтасували" результати.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп звинувачує представників Демократичної партії, кандидатом якої був Джо Байден, у підтасовці результатів виборів президента США.

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Про це він повідомив у мікроблозі Twitter.

"Впродовж років демократи проповідували, якими незахищеними і підробленими були наші вибори. Тепер вони говорять, яку дивовижну роботу здійснила адміністрація Трампа при забезпеченні у 2020 році найбільш захищених виборів в історії. Насправді це правда, окрім того, що зробили демократи. Підтасували вибори", - наголосив Трамп.

Вибори президента США-2020: хто переміг?

У США продовжується підрахунок голосів на виборах президента, які відбулися 3 листопада.

За даними провідних американських ЗМІ, Байден набирає достатню кількість голосів колегії виборників, аби стати наступним президентом США. При мінімально необхідних 270 голосів Байден вже має не менше 290.

11 листопада Джо Байден висловив впевненість, що перехідний період передачі влади відбудеться навіть без взаємодії з боку чинної адміністрації Дональда Трампа. Сьогодні, 13 листопада, провідний радник президента США Дональда Трампа з торговельних питань Пітер Наварро стверджував, що Білий дім просувається далі, виходячи з припущення "про другий термін Дональда Трампа", і що той "виграв вибори".

14 грудня має відбутися зустріч 538 членів колегії виборників, які остаточно проголосують за наступного президента. А вже після того, 20 січня 2021 року відбудеться інавгурація нового президента.

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Автор: Віталій Саєнко