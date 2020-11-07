Президент США Дональд Трамп заявляє про десятки тисяч незаконних голосів, які вплинули на зміну лідера перегонів у штаті Пенсильванія і інших ключових штатах.
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Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.
"Десятки тисяч голосів були незаконно отримані після 8 вечора у вівторок, в день виборів, повністю і легко змінивши результати в Пенсильванії і деяких інших ключових штатах. Окремо слід зазначити, що сотні тисяч голосів були незаконно не допущені до підрахунку" - заявив Трамп.
За його словами, це змінило результати виборів у багатьох штатах, де спочатку лідирував чинний президент.
"Погані речі відбувалися в ті години, коли юридична прозорість була грубо заборонена. Заблоковані тракторами двері і вікна були закриті товстим картоном, щоб спостерігачі не могли заглянути в кімнати для підрахунку. Всередині творилося щось погане. Відбулися великі зміни" - наполягає Трамп.
Вибори президента США: що відомо
- 6 листопада Джо Байден випередив Дональда Трампа у ключовому штаті Пенсильванія. Із голосами Пенсильванії і Джорджії, де він також здобув перевагу, Байден претендує на 306 голосів виборників - із необхідних для перемоги 270.
- Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників.
- Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.
- Перед цим Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.
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