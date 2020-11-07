За його словами, це змінило результати виборів у багатьох штатах, де спочатку лідирував чинний президент.

Президент США Дональд Трамп заявляє про десятки тисяч незаконних голосів, які вплинули на зміну лідера перегонів у штаті Пенсильванія і інших ключових штатах.

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Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав у Twitter.

"Десятки тисяч голосів були незаконно отримані після 8 вечора у вівторок, в день виборів, повністю і легко змінивши результати в Пенсильванії і деяких інших ключових штатах. Окремо слід зазначити, що сотні тисяч голосів були незаконно не допущені до підрахунку" - заявив Трамп.

За його словами, це змінило результати виборів у багатьох штатах, де спочатку лідирував чинний президент.

"Погані речі відбувалися в ті години, коли юридична прозорість була грубо заборонена. Заблоковані тракторами двері і вікна були закриті товстим картоном, щоб спостерігачі не могли заглянути в кімнати для підрахунку. Всередині творилося щось погане. Відбулися великі зміни" - наполягає Трамп.

Вибори президента США: що відомо

6 листопада Джо Байден випередив Дональда Трампа у ключовому штаті Пенсильванія. Із голосами Пенсильванії і Джорджії, де він також здобув перевагу, Байден претендує на 306 голосів виборників - із необхідних для перемоги 270.

Підкреслимо, це не остаточний результат виборів. Офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників.

Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

Перед цим Дональд Трамп вже декілька разів заявляв про шахрайство з голосуванням, подав судові позови і закликав до перерахунку голосів у кількох штатах.

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Автор: УНІАН