Він вважає, що їх слід визнати.

Заступник голови Ради міністрів Італії, лідер ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що вибір росіян на президентських виборах треба прийняти.

Ці слова пролунали в той час, як західні лідери критикують та не визнають президентські вибори у Росії. Сальвіні, якого до початку повномасштабної війни називали союзником Путіна, сказав, що люди "завжди мають рацію, коли голосують". "Вони проголосували, і ми визнаємо це, сподіваючись, що 2024 рік буде роком миру", - цитує його Sky News.

Міністр закордонних справ і віце-прем'єр-міністр Антоніо Таяні, коментуючи слова Сальвіні заявив, що зовнішньополітична позиція країни "є позицією міністра закордонних справ". Прем'єр Джорджа Мелоні ще не коментувала вибори в Росії.

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Вибори у Росії: останні новини

Як відомо, 17 березня був останній день виборів на території Росії. Псевдовибори, які загарбники намагалися провести на окупованих територіях України, світ не визнає.

Центрвиборчком Росії заявив про перемогу Путіна "з рекордними 87,3% голосів за безпрецедентної явки в 77%".

Низка країн, серед яких Франція, Німеччина, Польща, Велика Британія та Латвія, розкритикували проведення виборів в умовах репресій, цензури та насильства.

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