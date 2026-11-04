Вперше за 38 років: демократ переміг на виборах до Сенату США від Техасу

Він став першим демократом за майже чотири десятиліття, якому вдалося здобути сенаторське місце від цього штату.

Демократ Джеймс Таларіко переміг на виборах до Сенату США від Техасу. Його суперником був генеральний прокурор штату, республіканець Кен Пакстон – близький союзник президента США Дональда Трампа, пише Associated Press.

Таларіко став першим представником Демократичної партії, який отримав місце в Сенаті від Техасу після Ллойда Бенсена, що переміг на виборах у 1988 році.

Під час кампанії 37-річний політик зосередився на питаннях зниження повсякденних витрат американців, а також пообіцяв домагатися поновлення розгляду звинувачень у корупції на адресу Пекстона.

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Сам Пакстон, якого підтримав Дональд Трамп, критикував прогресивні погляди конкурента на соціальні питання. Він стверджував, що позиція Таларіко не відповідає настроям жителів Техасу.

Демократи посилюють позиції на проміжних виборах до Конгресу США

Перемога Таларіко стала частиною ширшого успіху демократів на проміжних виборах до Конгресу США. За попередніми даними, вони лідирують у боротьбі за місця в обох палатах: у Сенаті отримують 53 місця проти 47. у республіканців, а в Палаті представників – 188 місць, тоді як республіканці – 110.

Демократам також вдалося відібрати сенатське місце в республіканців у Північній Кароліні та зберегти контроль над місцями в Джорджії та Нью-Гемпширі.

У Джорджії колишня мерка Атланти Кейша Ланс Боттомс стала першою чорношкірою жінкою, обраною губернаторкою в історії США. Крім того, вона стала першою демократкою, яка здобула цю посаду в штаті з 1998 року.

Водночас республіканці змогли зберегти сенатське місце у Флориді. Чинна сенаторка Ешлі Муді перемогла представницю прогресивного крила Демократичної партії Енджі Ніксон.

Президент США Дональд Трамп заявив, що очікував кращих результатів від своєї команди на проміжних виборах.

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