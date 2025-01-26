Радослав Сікорський відреагував на так звані вибори президента Білорусі, які відбуваються 26 січня.

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не варто називати "останнім диктатором Європи", заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Відповідний його допис з’явився у мережі Х.

Сікорський опублікував пост з нагоди так званих виборів президента Білорусі, які відбуваються у неділю, 26 січня.

Звертаючись до ЗМІ, він закликав не називати Лукашенка "останнім диктатором Європи", адже російський правитель Володимир Путін "перевершив його у крадіжках, репресіях і військових злочинах".

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"Сьогодні в Білорусі проходять "вибори" президента. Чекати результату нестерпно. До речі, не називайте Лукашенка "останнім диктатором Європи". Це несправедливо. Путін перевершив його у крадіжках, репресіях і військових злочинах", - написав міністр закордонних справ Польщі.

Вибори у Білорусі: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, у Білорусі проходять "вибори". Лукашенко заявив, що він уже проголосував, і йому "фіолетово" на те, чи визнають "вибори" країни ЄС. "Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори, і спокійно вони завершилися, як і почалися. Ось це головне ", - сказав він журналістам.

Напередодні так званих виборів президента у Білорусі влада на три дні заблокувала частину білоруських сайтів, які використовують хмарний хостинг, для користувачів за кордоном. Обмеження запровадили за розпорядженням державного Оперативно-аналітичного центру.

Білоруський Центрвиборчком зареєстрував загалом п’ять кандидатів на посаду президента. Окрім Олександра Лукашенка, який утримує владу в країні вже понад 30 років, у бюлетенях з’являться такі прізвища: Олег Гайдукевич, Анна Канапацька, Олександр Хижняк, Сергій Сиранков.

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