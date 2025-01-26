Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка не варто називати "останнім диктатором Європи", заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Відповідний його допис з’явився у мережі Х.
Сікорський опублікував пост з нагоди так званих виборів президента Білорусі, які відбуваються у неділю, 26 січня.
Звертаючись до ЗМІ, він закликав не називати Лукашенка "останнім диктатором Європи", адже російський правитель Володимир Путін "перевершив його у крадіжках, репресіях і військових злочинах".
"Сьогодні в Білорусі проходять "вибори" президента. Чекати результату нестерпно. До речі, не називайте Лукашенка "останнім диктатором Європи". Це несправедливо. Путін перевершив його у крадіжках, репресіях і військових злочинах", - написав міністр закордонних справ Польщі.
Вибори у Білорусі: що відомо
Як повідомляв раніше УНІАН, у Білорусі проходять "вибори". Лукашенко заявив, що він уже проголосував, і йому "фіолетово" на те, чи визнають "вибори" країни ЄС. "Мені головне, щоб білоруси визнали ці вибори, і спокійно вони завершилися, як і почалися. Ось це головне ", - сказав він журналістам.
Напередодні так званих виборів президента у Білорусі влада на три дні заблокувала частину білоруських сайтів, які використовують хмарний хостинг, для користувачів за кордоном. Обмеження запровадили за розпорядженням державного Оперативно-аналітичного центру.
Білоруський Центрвиборчком зареєстрував загалом п’ять кандидатів на посаду президента. Окрім Олександра Лукашенка, який утримує владу в країні вже понад 30 років, у бюлетенях з’являться такі прізвища: Олег Гайдукевич, Анна Канапацька, Олександр Хижняк, Сергій Сиранков.