В Єврокомісії кажуть, що перед виборами в країні відбулися "безжальні та безпрецедентні репресії".

Вибори президента Білорусі, які відбулися сьогодні, не були "ані вільними, ані чесними". Про це йдеться у спільній заяві високого представника ЄС Каї Каллас та комісара з питань розширення ЄС Марти Кос.

Вони зауважили, що "безжальні та безпрецедентні репресії", обмеження доступу до незалежних ЗМІ та перепони для участі в політичному житті "позбавили виборчий процес будь-якої легітимності".

"Народ Білорусі заслуговує на реальне право голосу щодо того, хто керує їхньою країною. Ми закликаємо режим негайно та беззастережно звільнити всіх політичних в’язнів, понад тисячу з яких утримують безпідставно, включно з працівником Представництва Європейського Союзу", – йдеться у заяві.

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Представниці ЄС також зазначили, що Мінськ запросив представників ОБСЄ та Бюро з демократичних інститутів і прав людини лише за 10 днів до дня голосування, через що вони не могли оцінити інші ключові етапи виборчого процесу.

З огляду на це, а також на співучасть режиму Лукашенка у російській війні проти України, в Єврокомісії пообіцяли продовжити запровадження санкцій проти режиму, одночасно фінансово підтримуючи громадянське суспільство і білоруські демократичні сили на еміграції.

"ЄС на боці білоруського народу, і наша підтримка в його прагненні до вільної, демократичної, суверенної та незалежної Білорусі, як частини мирної та процвітаючої Європи, є непохитною", – наголосили в Єврокомісії.

Вибори президента Білорусі

Як писав УНІАН, сьогодні у Білорусі відбувся день голосування на президентських виборах. Окрім самого Лукашенка балотуватися дозволили лише чотирьом кандидатам, з яких троє відверто підтримують диктатора, а четверта кандидатка хоч і декларує себе опозиціонеркою, дивом уникла усіх репресій, яких зазнала опозиція за останні роки.

Після закриття виборчих дільниць білоруські державні ЗМІ оприлюднили дані екзитполу, згідно яких Олександр Лукашенко переміг із неможливим для демократій показником у 87%.

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