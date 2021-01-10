Партія "Nur Otan" набрала 71,97% голосів виборців.

За даними екзит-полів, на виборах в Казахстані перемагає партія "Nur Otan".

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За словами директора дослідницького інституту "Громадська думка" Айнур Мажитової, партія "Nur Otan" набрала 71,97% голосів виборців.

Демократична партія Казахстану "Ак жол" отримала 10,18% голосів. Народна партія Казахстану набрала 9,03% голосів.

Решта партій не змогли подолати 7-відсотковий бар'єр голосів виборців, необхідний для проходження в нижню палату парламенту.

Вибори в Казахстані

10 січня в Казахстані проходять парламентські вибори.

Десятки активістів були затримані щонайменше в трьох великих містах, зокрема столиці Нур-Султані.

Опозиція фактично не бере участі у виборах, а критики уряду закликали до загальнонаціональних протестів у день голосування.

Останні парламентські вибори в Казахстані відбулися в березні 2016 року.

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Автор: УНІАН