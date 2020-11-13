Перемога Байдена додає йому 16 голосів виборщиків.

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден переміг у штаті Джорджія.

Перемога Байдена додає йому 16 голосів виборщиків, повідомляє НВ із посиланням на СNN.

Читайте такожТрамп заявил, что у него "украли" почти три миллиона голосов

Таким чином всього у нього вже 306 голосів із 270 необхідних.

Байден став першим демократом за 28 років, який здобув там перемогу. Раніше це вдалося зробити Біллу Клінтону в 1992 році.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада у США відбулись президентські вибори.

Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН