Байден перемагає у Джорджії / фото REUTERS

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден переміг у штаті Джорджія.

Перемога Байдена додає йому 16 голосів виборщиків, повідомляє НВ із посиланням на СNN.

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Таким чином всього у нього вже 306 голосів із 270 необхідних.

Байден став першим демократом за 28 років, який здобув там перемогу. Раніше це вдалося зробити Біллу Клінтону в 1992 році.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

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Автор: УНІАН