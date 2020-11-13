Байден перемагає у Джорджії / фото REUTERS
Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден переміг у штаті Джорджія.
Перемога Байдена додає йому 16 голосів виборщиків, повідомляє НВ із посиланням на СNN.
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Таким чином всього у нього вже 306 голосів із 270 необхідних.
Байден став першим демократом за 28 років, який здобув там перемогу. Раніше це вдалося зробити Біллу Клінтону в 1992 році.
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- 3 листопада у США відбулись президентські вибори.
- Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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