Зокрема іранська група запускала "таємні" новинні сайти зі штучним інтелектом.

Дослідники Microsoft заявили, що пов'язані з урядом Ірану хакери намагалися зламати обліковий запис "високопоставленого чиновника" в межах президентської кампанії в США в червні, через кілька тижнів після того, як було зламано обліковий запис американського чиновника окружного рівня, пише Reuters.

"Ці зломи були частиною спроб іранських угруповань вплинути на президентські вибори в США в листопаді", - кажуть дослідники у звіті, який не містить жодних подробиць про "посадовця", про якого йдеться.

У виданні наголосили, що звіт з'явився після нещодавніх заяв високопосадовців розвідки США про те, що вони бачили, як Іран активізував використання підпільних акаунтів у соцмережах, аби посіяти політичний розбрат у США.

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Водночас місія Ірану при ООН в Нью-Йорку повідомила агентству Reuters, що його кіберпотужності є "оборонними і пропорційними загрозами, з якими він стикається", і що він не планує здійснювати кібератаки.

"Президентські вибори в США є внутрішньою справою, в яку Іран не втручається", - підкреслили в місії у відповідь на звинувачення у звіті Microsoft.

"Група, керована розвідувальним підрозділом Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), надіслала електронного листа з фішингом високопоставленому чиновнику президентської кампанії, а інша група, що має зв'язки з КВІР, скомпрометувала обліковий запис користувача з мінімальними правами доступу в уряді на рівні округу", - додали у звіті.

У документі зауважили, що ця діяльність є частиною ширших зусиль іранських угруповань, які спрямовані на отримання розвідувальної інформації про політичні кампанії в США та націлені на штати, що вагаються. У звіті також йдеться про те, що обліковий запис працівника округу було зламано у травні в межах ширшої операції "розпилення паролів" - коли хакери масово використовують загальні або витоки паролів на багатьох облікових записах, поки не зможуть зламати один з них.

"Хакери не змогли отримати доступ до інших акаунтів через цей пролом, і їхні цілі були про це повідомлені", - підкреслюють у звіті.

Крім того, дослідники повідомили, що іранська група запускала "таємні" новинні сайти, які використовували штучний інтелект для вилучення контенту з легальних новинних сайтів і були націлені на американських виборців, які перебувають на протилежних сторонах політичного спектра.

Вибори в США - останні новини

Як писав УНІАН, команда Дональда Трампа накинулася на кандидата у віцепрезиденти Тіма Волза від Камали Гарріс. Вони вважають, що вибір Волза допоможе їм аргументувати, що Гарріс є радикальним лібералом.

Також нове опитування показало, що Камала Гарріс мінімально, але стабільно, починає випереджати Дональда Трампа. Так, на загальнонаціональному рівні Камала Гарріс має підтримку 50% виборців, а Дональд Трамп - 49%.

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