Практично всі шляхи до 270 голосів виборщиків пролягають через Пенсільванію.

Найімовірнішим кандидатом на посаду віцепрезидента США в разі обрання Камали Гарріс кандидатом на посаду глави Білого дому від Демократичної партії є 51-річний губернатор Пенсільванії Джошуа Шапіро. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела у Білому домі.

Зазначається, що "практично всі шляхи до 270 голосів виборщиків пролягають через Пенсільванію" - це одна з небагатьох речей, щодо яких погоджуються кампанії Гарріс та екс-президента США Дональда Трампа.

"Незважаючи на те, що Гарріс могла здивувати всіх, вона, схоже, прямує до вибору, який, на думку багатьох джерел - республіканців і демократів - є одночасно проникливим і простим. Це поєднання математики та логіки: 19 голосів у колегії виборщиків Пенсільванії є найбільшим призом на карті, а його губернатор-демократ має рейтинг схвалення 61%", - пише видання. Відео дня

При цьому, за даними ЗМІ, "технічно в грі" все ще перебувають шість потенційних кандидатів на посаду віцепрезидента США при Гарріс.

"Але більшість розмов серед високопоставлених демократів звузилася до Шапіро та сенатора Марка Келлі від Аризони. ... Ми не знаємо, чи буде Шапіро обраним Гарріс. Але багато джерел, яким ми довіряємо, не бачать іншого вибору", - констатують автори.

Вибори президента США - останні новини

У штабі Камали Гарріс кажуть, що в липні зібрали вдічі більше внесків, ніж Дональд Трамп. Донори від Демократичної партії охоче підключаються до фінансування кандидатури нинішньої віце-президентки.

Зазначається, що кампанія у липні зібрала 310 мільйонів доларів, тоді як у Трампа оголосили, що зібрали 139 мільйонів доларів.

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