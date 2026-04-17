'Біль і порожнеча': Орбан визнав поразку на виборах в Угорщині

Орбан визнав нищівну поразку, але не планує залишати політику та готує "повне оновлення" партії "Фідес".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вперше публічно прокоментував нищівну поразку на парламентських виборах, визнавши, що "політична ера в Угорщині закінчилася".

В інтерв'ю проурядовому виданню Patrióta він прямо заявив: "Це явна поразка. Ступінь поразки величезний".

За словами Орбана, він був переконаний у перемозі, але результат став для нього шоком: "Я відчував біль і порожнечу… Навіть я думав, що ми переможемо".

Переконлива перемога опозиції

На виборах 12 квітня опозиційна сила – партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром – здобула 138 із 199 місць у парламенті, отримавши конституційну більшість у дві третини. Правляча партія Орбана "Фідес" отримала лише 55 мандатів і переходить в опозицію.

Політик не став уникати провини за результат: "Це я. Я президент партії", – наголосив він, додавши, що бере поразку "на 100 відсотків на себе".

Орбан також визнав, що його політична сила втратила зв’язок із виборцями. "Мушу визнати, що послання опонента було сильнішим", – сказав він, маючи на увазі кампанію Мадяра, зосереджену на боротьбі з корупцією та демонтажі існуючої політичної системи.

Зміни в країні вже починаються

Новий переможець виборів, Петер Мадяр, вже сигналізує про радикальні зміни. Зокрема, він планує перенести офіс прем’єр-міністра з Кармелітського палацу, що стало символом влади Орбана.

Також повідомляється, що Орбан пропустить неформальне засідання Європейської ради на Кіпрі – це ознака швидкого завершення його 16-річного перебування при владі.

Попри поразку, Орбан не планує залишати політичну сцену. Він заявив про необхідність "повного оновлення" партії "Фідес", включно з реорганізацією керівництва. Вирішальні партійні збори заплановані на 28 квітня.

"Якщо моя громада скаже мені залишатися на лаві запасних – я це зроблю. Але якщо скажуть вивести команду на поле як капітан – я теж буду там", – підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, слідчі ЄС можуть розпочати розслідування випадків корупції за правління Орбана. Мадяр пообіцяв, що приєднання до прокуратури ЄС стане одним із його перших кроків, поряд із реформами, спрямованими на розблокування 17 млрд євро заморожених коштів.

Попри перемогу Мадяра, чиновники не мають ілюзій щодо того, що Україна та Угорщина відразу стануть союзниками після багатьох років погіршення відносин.

