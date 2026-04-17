Мадьяр звинуватив Орбана у переправленні мігрантів до Словаччини заради перемоги Фіцо

Влада Угорщини могла цілеспрямовано направляти мігрантів до кордону зі Словаччиною.

Новообраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про можливу "таємну домовленість" між чинним прем'єром Віктором Орбаном і главою уряду Словаччини Робертом Фіцо, пов'язану з темою міграції. Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

За словами Мадьяра, влада Угорщини могла цілеспрямовано направляти мігрантів до кордону зі Словаччиною, щоб вплинути на внутрішньополітичну ситуацію в сусідній країні. Він стверджує, що такі дії нібито вживалися в інтересах Фіцо в період передвиборчої кампанії.

Ці заяви пролунали під час його спілкування з європейськими лідерами та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Мадьяр підкреслив, що його політична сила не має наміру використовувати подібні методи і виступає за більш жорстку, але прозору міграційну політику, пише видання.

На слова Мадьяра вже відреагували представники словацької опозиції. Зокрема, пролунали звинувачення на адресу Орбана у можливому зловживанні владою та використанні міграційного питання в політичних цілях. Деякі політичні сили не виключають звернення до правоохоронних органів, зазначає видання.

При цьому офіційні структури поки що не підтвердили озвучені звинувачення. Міністерство внутрішніх справ Словаччини, як зазначає видання, також відреагувало на ситуацію, проте остаточних висновків або підтверджень цих заяв на даний момент немає.

Зміна влади в Угорщині

Нагадаємо, 12 квітня Петер Мадяр виграв гонку за крісло прем'єр-міністра Угорщини у Віктора Орбана. Однак українські чиновники не мають ілюзій щодо зближення двох країн після багатьох років погіршення відносин.

Раніше Європейський Союз висунув майбутньому прем'єру Петеру Мадьяру 27 умов в обмін на розморожування європейських субсидій для Угорщини в розмірі 35 млрд євро.

