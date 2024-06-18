Лідери продовжать обговорення пізніше, імовірно на наступній зустрічі 27-28 червня.

Лідери ЄС на зустрічі в понеділок не підтримали кандидатуру Урсули фон дер Ляєн на черговий термін на посаді голови Європейської комісії, незважаючи на запевнення президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца, що вони близькі до угоди. Про це виданню Politico повідомили три дипломати ЄС.

"Сьогодні не досягнуто жодної угоди", - сказав журналістам президент Європейської ради Шарль Мішель пізно ввечері в понеділок після зустрічі лідерів.

Один із європейських дипломатів сказав, що хоча учасники переговорів узгодили три імені, лідери продовжать обговорення пізніше, імовірно на наступній зустрічі 27-28 червня.

Відео дня

Як нагадує видання, після виборів до Європарламенту склався консенсус щодо кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін як голови Єврокомісії, португальця Антоніу Кошту як голови Європейської ради, Роберти Метсоли як глави Європарламенту та Кайї Каллас як глави зовнішньополітичного відомства.

"Але надії на швидке укладення угоди випарувалися в понеділок увечері, оскільки Європейська народна партія, яка перемогла на виборах до Європарламенту, зажадала більше поступок і більше повноважень на вищих посадах", - пише видання.

Зазначається, що ЄНП підтримала призначення фон дер Ляєн і Метсоли, водночас запропонувала розділити термін повноважень глави Європейської ради на два відрізки по 2,5 року - і один із них дістанеться ЄНП.

Це, своєю чергою, викликало роздратування соціалістів і демократів, які сподівалися роздобути цю посаду для Кошту. І переговори зайшли в глухий кут.

"Попросивши мандат лише на 2,5 роки, ЄНП створила величезну проблему для соціалістів, які були б поставлені в складне становище. Це буде важко вирішити", - сказав один із європейських чиновників.

Чиновник додав, що нинішній голова євроради Шарль Мішель не допомагав у дискусіях. "Замість того щоб допомогти знайти угоду, він постійно порушував інші питання", - сказав чиновник.

За словами кількох дипломатів ЄС, ще однією причиною провалу переговорів стало те, що прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні була незадоволена тим, як пройшов вечір. Мелоні, яка була одним із небагатьох лідерів, що вийшли з європейських виборів із перемогою, була незадоволена спробами інших лідерів ЄС усунути її від переговорів.

Лідери ЄС знову зберуться в Брюсселі 27-28 червня, сподіваючись дійти згоди щодо керівників блоку до голосування щодо кандидатури наступного голови Комісії в Європарламенті, яке заплановано на середину липня.

Вибори в ЄС

Перемога на виборах до Європарламенту ультраправих партій у Німеччині та Франції може бути показником зростаючої втоми Заходу від війни в Україні, вважають ЗМІ.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив про розпуск Національних зборів і призначив вибори на 30 червня і 7 липня через поразку його команди на виборах до Європарламенту.

Також прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо повідомив, що подасть у відставку після поразки на виборах.

Вас також можуть зацікавити новини: