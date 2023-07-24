Інцидент стався в селищі Первомайське.

У понеділок, 24 липня, в селищі Первомайське у Новій Москві впав невідомий безпілотний літальний апарат.

Про це ввечері повідомили російські пропагандисти з посиланням на інформацію екстрених служб. За їхніми даними, безпілотний літальний апарат знайшли в селищі Первомайське.

"Безпілотник впав біля приватного будинку в селищі Первомайське в Новій Москві, пошкоджень і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

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Дрони в Москві 24 липня: що відомо

Нагадаємо, вранці жителі Москви повідомили про вибухи, які прозвучали в різних районах російської столиці. Мер міста Сергій Собянін заявив, що близько 4:00 їх атакували дрони, удари припали по "двох нежитлових будівлях".

Відомо, що один з безпілотників впав неподалік від будівлі Міністерства оборони Російської Федерації. Другий - навпроти Військового університету імені князя Олександра Невського.

У російському Міністерстві оборони одразу відзвітували про "придушення українських БПЛА" засобами радіоелектронної боротьби.

В Україні офіційно не коментували вибухи в російській столиці. У Повітряних Силах ЗСУ зазначили, що у загарбників досить добре розвинена система радіоелектронної боротьби.

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