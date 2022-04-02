Джен Псакі зазначила, що війну розв'язав президент РФ Володимир Путін

У США прокоментували вибух на нафтобазі у російському Бєлгороді. У Білому домі вказали, що в цій війні тільки один агресор.

Про це повідомив кореспондент "Голос Америки" Джефф Селдин у Twitter.

"Тут один агресор - це президент Путін і російські військові під його керівництвом", - заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, війну розв'язав президент РФ Володимир Путін та російські війська бомблять українські міста, а також здійснюють жахливі акти насильства. При цьому спікер Білого дому нагадала, що Україна не підтвердила удар по нафтобазі в Бєлгороді.

Коли Псакі запитали про можливі удари України по території Росії в майбутньому, то вона відповіла:"Я не збираюся вдаватися в гіпотетичне майбутнє".

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 квітня у російському місті Білгород загорілася нафтобаза. На тлі цього жителі регіону почали масово запасатися паливом.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гудков спробував заспокоїти громадян і запевнив, що в регіоні у компанії "Роснефть" дві нафтобази: в Бєлгороді і Губкіні.

У свою чергу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не може підтвердити або спростувати ймовірну причетність України до авіаудару по нафтобазі у російському місті Білгород.

Пізніше в Міністерстві оборони заявили, що Україна не несе відповідальність за події в Росії.

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