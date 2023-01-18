Він наголосив, що мобілізація світу має випередити чергову мобілізацію нашого спільного ворога.

Відновлення безпеки й миру в Україні має випередити атаку Росії на безпеку та мир інших країн.

"Мобілізація світу має випередити чергову мобілізацію нашого спільного ворога. Надання Україні ППО має випередити нові ракетні атаки Росії. Постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків. Відновлення безпеки й миру в Україні має випередити атаку Росії на безпеку та мир інших країн. Трибунал за скоєні воєнні злочини має запобігти новим. Розширення НАТО і ЄС має випередити поширення російської агресії. Зараз ми щодня захищаємо цінності, які деякі союзники сприймають як даність. Даністю ж для нас є те, що світ потребує рішучих і швидких кроків", - заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Він також підкреслив, що історія повторюється.

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"Спочатку світ не помічає або недооцінює загрозу. Потім гуртується та протидіє їй. А потім світ перемагає. В усі часи фінал завжди один. Світ переміг нацизм, апартеїд, пандемії, байдужість до кліматичних змін, фінансові кризи й кремлівський штам. Світ переможе знову", - наголосив Зеленський.

Економічний форум у Давосі

На економічному форумі в Давосі тема надання Україні наступальної зброї є однією з центральних для обговорення.

Зеленський під час виступу заявив, що зима сповільнила хід бойових дій в українсько-російській війні.

Також український президент звинуватив Росію у загибелі Монастирського.