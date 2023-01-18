Він зазначив, що все, що сьогодні відбувається в країні - це результат війни.

Президент України Володимир Зеленський розпочав свою промову на економічному форумі в Давосі, яку зустріли оплесками, з прохання вшанувати загиблих в авіакатастрофі в Броварах і загиблих на війні хвилиною мовчання.

"Чотирнадцять українських сімей сьогодні втратили своїх близьких, і ще більше сімей щодня втрачають (своїх близьких) через війну", - сказав Зеленський і попросив присутніх у залі вшанувати їх хвилиною мовчання, передає СNN.

Після цього він подякував усім і зазначив, що "всього одна хвилина, але вона зберігає пам'ять стількох людей".

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"Кожна смерть - результат війни. Це не нещасний випадок, це війна. І війна йде не тільки на полі бою, є різні напрямки війни", - зазначив український президент.

Він сказав, що все що відбувається в Україні: падаючі на мирних людей ракети, те, що відбувається з дитячими садками, кожна смерть - це результат війни.

Авіакатастрофа в Броварах

У Броварах Київської області сталася авіакатастрофа з гелікоптером ДСНС. На його борту перебували дев'ять осіб. Зокрема, міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін і держсекретар МВС Юрій Лубкович, а також троє членів екіпажу ДСНС. Всі вони загинули.

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ разом з Нацполіцією та іншими органами з'ясувати всі обставини падіння вертольота.

Після трагедії уряд поклав виконання обов'язків міністра внутрішніх справ на голову Нацполіції Ігоря Клименка.

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