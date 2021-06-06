Протасевич назвав політолога Артема Шрайбмана одним з координаторів протестів у Білорусі.

Білоруський політолог Артем Шрайбман виїхав з Білорусі у зв’язку з «інтерв’ю», яке дав схоплений силовиками Лукашенка екс-головред Nexta Романа Протасевич.

Як повідомляє «Радіо Свобода», Протасевич назвав Шрайбмана одним з координаторів протестів у Білорусі.

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Шрайбман наголосив, що не має жодної образи на Протасевича, бо «заручників не судять».

Як написав Шрайбман у своєму Telegram-каналі, ще вранці 3 червня вийшло його інтерв’ю, яке закінчується його словами про те, що він не відчуває прямої загрози і тому не виїжджає з Білорусі, а вже ввечері він поспіхом збирає речі і вибирається з країни.

Пізніше в іншому інтерв’ю Шрайбман повідомив, що перебуває в Україні.

Причиною його термінового виїзду стало те, що Протасевич у згаданому відеозапису заявив, що Шрайбман допомагав порадами в чаті, який можна було назвати координаційним штабом білоруської революції.

«Можу тільки здогадуватися, чому і чи з власної волі Роман перебільшив мою участь у цьому процесі», – написав Шрайбман у телеґрамі.

За словами політолога, він дійсно якийсь час був у тому чаті, але тільки для того, щоб «спостерігати наживо, як спілкуються ті, кого до серпня стали називати координатори білоруської революції». Однак участі в їх роботі не брав.

Я маю давню позицію, що аналітик не може і не має ставати учасником процесів, які аналізує, так само, як і коментатор матчу не може бути футболістом на полі», – пояснив Шрайбман.

За його словами, спецслужби РБ знали про його присутність у тому чаті вже давно. Однак аналітик був певен, що йому не зможуть висунути жодних претензій.

«Але в сьогоднішній Білорусі навіть непричетність до того, що влада вважає злочином, – уже недостатня страховка», – сказав він, додавши, що перейшов у «зону некомфортного ризику», особливо побачивши щось дуже схоже на зовнішнє спостереження біля свого під’їзду.

«Спокійно жити і працювати в країні за таких обставин далі було б складно. Тому довелося піти на дуже некомфортне рішення – виїхати. Обидві альтернативи – СІЗО і щоденне очікування СІЗО – були ще гірші, і для мене, і для близьких», – написав Шрайбман.

Інтерв'ю Протасевича

Затриманий у Мінську білоруський опозиціонер Протасевич у так званому "інтерв'ю" для провладного білоруського каналу, яке вийшло 3 червня, "зізнався" в приписуваних йому злочинах і "повазі" до Лукашенка. Крім того, він розповів про фінансування білоруських опозиціонерів, а також своє перебування на Донбасі.

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Автор: Дмитро Захаров