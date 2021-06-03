Роман Протасевич "визнав провину" у кримінальній справі про організацію протестів у Білорусі.

Затриманий у Мінську білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич заявив, що "визнає провину" за статтею про організацію масових заворушень Білорусі.

Про це йдеться в "інтерв'ю", фрагменти якого провладний білоруський телеканал ОНТ опублікував в Telegram.

Про Лукашенка

Протасевич сказав, що поважає самопроголошеного президента Лукашенка.

"Спочатку критикував його, але чим більше втягувався в політичну діяльність, тим більше став розуміти, що багато речей, за які критикували Олександра Григоровича, насправді це просто спроба тиску. І що в багатьох моментах він вчиняв, прошу вибачення за такий вислів, як людина зі сталевими яйцями", - заявив він.

Визнання "провини"

Також він "визнав провину" у кримінальній справі про організацію протестів у Білорусі.

"Я це відкрито визнаю, що я був одним із тих людей, які опублікували заклики вийти на вулицю. І далі я визнавав, що заклики, які публікував в тому числі і я, вони стали наслідком того, що на вулиці, по суті, почався неконтрольований безлад", - сказав Протасевич в ефірі білоруського держтелеканалу.

Про опозицію

Також він заявив, що всередині білоруської опозиції розглядався силовий сценарій захоплення влади. Нібито він говорив про це особисто з Тихановською. Існувало 4-5 груп, які могли взяти владу силою: йшлося про 20 родин топ-силовиків. За його словами, досі в Білорусії є кілька сплячих осередків.

Крім того, в "інтерв'ю" Роман Протасевич заявив, що:

штаб Тихановської "живе" на гроші литовських платників податків, бізнес-еліт та білоруської еміграції. Також фінансування протестів йшло з Польщі (виділили мінімум 50 млн злотих);

за опозиційними білоруськими штабами стоять спецслужби;

закликав до санкцій проти влади Білорусії для того, щоб зруйнувати економіку країни і змусити людей голодувати;

у провокації з посадкою рейсу Ryanair Роман підозрює Данила Богдановича (співробітник штабу Світлани Тихановської);

шкодує про те, що був на Донбасі. Там був всього півтора місяці, і ніколи - в зоні бойових дій.

В кінці "інтерв'ю" Роман Протасевич попросив вибачення, розплакався і заявив, що більше не хоче займатися політикою, і хоче жити нормальним життям, з сім'єю і дітьми.

При цьому, білоруські опозиційні ЗМІ відзначають, що на Протасевича тиснуть і погрожують, тому він був змушений дати інтерв'ю:

"Ми всі прекрасно розуміємо, що Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега знаходяться в заручниках у державних терористів. Інтерв'ю, дані в умовах тортур, є неетичними, тому в пресі не прийнято їх публікувати. Саме з цих причин європейські ЗМІ не стали розміщувати зізнання Протасевича і Сапеги", - пише"Білорусь головного мозку".

Посадка літака Ryanair у Мінську та затримання Протасевича

23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі та екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація мінського аеропорту і передала екіпажу.

Читайте такожЄС запровадить санкції проти "Белавіа" та білоруських чиновників - ЗМІОднак у результаті влада країни затримали засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком та розшукувався в Білорусі. Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади.

Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю з півночі 26 травня. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. З 29 травня Кабінет міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

У Європейському Союзі почали роботу над новими обмежувальними заходами проти влади Білорусі.

Сам же Лукашенко заявив, що санкції проти Білорусі навряд чи поширюватимуться на транзит російського газу до країн Європейського Союзу, але Захід, за його словами, намагається вдарити по бюджетоутворювальним підприємствам Білорусі.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Олег Давигора