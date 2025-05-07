Журналісти зі здивуванням підкреслили, що це унікальне прохання для країни, яка перебуває у стані війни.

Адміністрація президента США Дональда Трампа взимку "наполегливо закликала" українську владу прийняти "невизначену кількість" депортованих зі США громадян інших країн.

Про це пише видання The Washington Post із посиланням на документи. Журналісти зі здивуванням підкреслили, що це унікальне прохання для країни, яка перебуває у стані війни і залежить від військової та фінансової підтримки США.

У документах щоправда не вказується, як українське керівництво відреагувало на таке прохання, передане високопоставленим американським дипломатом.

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Видання зазначає, що Україна не приймала громадян третіх країн зі США, і немає жодних ознак того, що вона це зробить. Два українські чиновники на умовах анонімності сказали, що ця тема не розглядається серйозно.

Як вказало видання, колишні офіційні особи США заявили, що діалог між Білим домом та Україною з питання депортацій був незвичайним і не був частиною звичайної дипломатичної роботи.

Трамп і мігранти

13 квітня стало відомо, що у Трампа планують цього року депортувати мільйон мігрантів. Аналітики стверджують, що наявні статистичні дані роблять цю мету нереалістичною, або навіть зовсім неможливою.

А 16 квітня Трамп анонсував програму "самодепортації". Уряд працюватиме з іммігрантами, щоб вони могли повернутися до США, "якщо будуть добре поводитися".

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