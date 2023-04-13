Американські спецслужби наближаються до розкриття справи.

Міністерство юстиції та розвідка США ведуть масштабне розслідування щодо витоку секретних документів з Пентагону.

Про це заявив президент США Джо Байден під час візиту до Ірландії, пише репортерка Bloomberg Дженніфер Джейкобс в Twitter. За словами американського лідера, наближається розкриття справи.

"Мін'юст США і розвідспільнота ведуть повномасштабне розслідування витоку матеріалів Пентагону, наближаються до розкриття справи", - сказав Байден.

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Американського президента більше турбує сам факт витоку документів, а не їх зміст.

Витік документів Пентагону - що відомо

Про "злив" документів Пентагону стало відомо 7 квітня. Повідомлялося, що у мережу потрапили документи з даними про потреби ЗСУ перед контрнаступом та спотворені оцінки США щодо українських та російських втрат.

Після цього у Пентагоні скоротили кількість людей, які зараз мають доступ до секретної інформації.

The Washington Post вважає, що витік "секретних документів" Пентагону міг організувати молодий службовець однієї з військових баз США.

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