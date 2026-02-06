США закликали своїх громадян негайно залишити Іран

У Вашингтоні попередили про ризики безпеки, скасування рейсів та можливі перебої з інтернетом.

Сполучені Штати звернулися до своїх громадян, які перебувають в Ірані, з закликом якнайшвидше виїхати з країни через погіршення безпекової ситуації. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому 6 лютого на сторінці віртуального посольства США в Ірані.

У повідомленні першою рекомендацією зазначено "негайно виїхати з Ірану". Американська сторона попереджає, що авіакомпанії продовжують скасовувати рейси з країни та до неї, а також можливі тривалі перебої з інтернетом.

Громадянам США радять заздалегідь продумати альтернативні способи зв’язку. У разі безпеки також рекомендують розглянути виїзд наземним шляхом через Вірменію або Туреччину.

Окремо наголошується, що американцям із подвійним громадянством США та Ірану варто залишати країну за іранським паспортом, оскільки використання американського документа може стати підставою для затримання.

Тим, хто не може або не планує виїжджати, радять облаштувати безпечне місце перебування та мати запас води, їжі, ліків і речей першої необхідності.

Напруга навколо Ірану

Нагадаємо, 6 лютого США та Іран мають провести зустріч в Омані для переговорів щодо іранської ядерної програми.

На тлі цих новин США стягнули на Близький Схід потужне військове угруповання. Тепер президент США Дональд Трамп має вирішити, як саме його використати проти Ірану.

Також ЗМІ повідомляли, що Пентагон перекидає THAAD, Patriot, авіаносець USS Abraham Lincoln та винищувачі ближче до потенційної зони конфлікту, готуючись до можливої відповіді Тегерана.

