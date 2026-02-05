Україна і РФ домовились про обмін 314 полонених, - Віткофф

Обмін 314 полоненими стане першим за п’ять місяців і відбувся завдяки мирним переговорам за посередництва США та ОАЕ.

Делегації Сполучених Штатів, України та Росії досягли домовленості про обмін 314 військовополоненими, отже по 157 з кожного боку. Це перший такий обмін за останні п’ять місяців і результат мирних переговорів, які відбулися за посередництва міжнародних партнерів.

Про домовленість повідомив спеціальний представник США Стів Віткофф. За його словами, угода стала можливою завдяки "детальним і продуктивним" переговорам між сторонами.

Віткофф зазначив, що, попри досягнутий результат, сторонам ще належить виконати значний обсяг роботи. Водночас він наголосив, що домовленість про обмін полоненими демонструє ефективність постійної дипломатичної взаємодії та її здатність приносити конкретні результати у зусиллях із припинення війни в Україні.

"Переговори триватимуть, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес", - завив Віткофф.

Окремо американський представник подякував Об’єднаним Арабським Еміратам за організацію переговорного процесу, а також президентові США Дональду Трампу, відзначивши його роль у досягненні домовленості.

Сьогодні українська сторона вже другий день зустрічається з перемовниками з Росії за участі США в Абу-Дабі. Вчора після зустрічей президент України Володимир Зеленський повідомив. що найближчим часом між Києвом та Москвою відбудеться обмін військовополонених. Також він вчергове закликав партнерів до тиску на РФ, щоб завершити війну в Україні.

Посланець президента Росії Володимира Путіна Кирило Дмитрієв заявив про наявність прогресу в мирних переговорах між Росією та Україною, які відновилися за посередництва Сполучених Штатів в Абу-Дабі.

