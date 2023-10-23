Необхідно знайти гарантії того, що напад на Ізраїль не повториться, додав він.

Ізраїль не має наміру керувати Сектором Гази після завершення війни. Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен в інтерв'ю NBC.

"Ми не можемо повернутися до статус-кво. Не можна повертатися до статус-кво, коли ХАМАС знаходиться в такому положенні з точки зору управління Газою, щоб повторити те, що він зробив. У той же час, як я чув від ізраїльтян, у них немає абсолютно ніяких намірів, ніякого бажання самим управляти Газою", - цитує його The Guardian.

Блінкен зазначив, що Ізраїль не може постійно перебувати під загрозою терористичних атак. "Тому необхідно знайти щось, що гарантувало б, що ХАМАС не зможе зробити це знову. Але це також не призведе до повернення до ізраїльського управління Газою, чого вони не хочуть і не збираються робити", - додав держсекретар Штатів.

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Вчора в ЦАХАЛ заявили, що їх танк випадково обстріляв єгипетський прикордонний пост неподалік від Сектора Гази. В Армії оборони висловили жаль з цього приводу і пообіцяли розслідувати подію.

За даними ЗМІ, зараз адміністрація американського президента Джо Байдена намагається умовити Ізраїль відкласти початок наземної операції, щоб звільнити заручників і доставити гуманітарну допомогу в Сектор.

Тим часом міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант сказав, що ця операція повинна стати останньою. За його словами, вона може тривати кілька місяців.

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