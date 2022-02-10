Прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що не знає, чи ухвалили у Кремлі остаточне рішення щодо війни.

Дані британської розвідки стосовно можливого нового вторгнення військ Російської Федерації в Україну залишаються "похмурими", але війна стане катастрофічною і безглуздою трагедією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив у Брюсселі на спільному брифінгу з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом.

Зокрема, у британського прем'єра запитали, чи дійшов він висновку, що президент РФ Володимир Путін дійсно хоче війни.

"Аби прямо відповісти на ваше запитання щодо того, що, на мою думку, відбувається у Москві і які там робляться розрахунки: чесно, я не знаю, чи було ухвалене рішення. Але це не означає, що це неможливо, що насправді щось абсолютно жахливе може відбутися дуже скоро", - наголосив Джонсон.

"Я боюсь сказати, що наша розвідка залишається похмурою. Ми бачимо стягнення величезної кількості батальйонних тактичних груп на кордонах України - 70 або більше', - сказав прем'єр-міністр Сполученого Королівства.

Він назвав поточну ситуацію найбільш небезпечним моментом, оскільки йдеться про найбільшу кризу у галузі безпеки, з якою Європа стикалася за останні десятиліття.

"Ми повинні вчинити правильно. Я вважаю, що поєднання санкцій і воєнної рішучості та в додачу дипломатії - це те, що потрібно", - заявив Джонсон.

На його думку, якщо справа дійде до чергового російського вторгнення в Україну, то українська армія воюватиме і чинитиме опір дуже рішуче. Він зазначив, що країни Заходу, в тому числі Велика Британія, допомагали українській армії підготуватися до подібного катастрофічного сценарію. Британський прем'єр нагадав, що його країна підготувала в рамках програми Orbital за допомогою своїх інструкторів 22 тисячі українських солдат. Також в останні місяці в Україну були направлені 2 тисячі протитанкових комплексів NLAW.

"Ми розглянемо, що ми ще імовірно запропонуємо", - сказав він.

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Також Джонсон наголосив, що буде абсолютною катастрофою, якщо справа дійде до вторгнення і якщо на український землі проллється кров.

"І я знаю, що люди в Росії повинні теж про це думати. І я знаю, що в Кремлі і в усій Росії вони повинні ставити питання, чи це дійсно розумно втрачати кров російських солдатів у війні, яка, на мою думку, буде катастрофічною і безглуздою трагедією, і обійдеться значними економічними витратами для Росії. Усе, що я скажу, це: зараз момент, аби подумати про інший спосіб для просування далі", - наголосив Джонсон.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

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