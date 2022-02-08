Єнс Столтенберг зазначив, що поки рано говорити, чи готова Москва сісти за стіл переговорів задля деескалації ситуації.

Ризик російського вторгнення в Україну зростає на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на те, щоб уникнути війни.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в ефірі каналу CNN.

"Що ми точно бачимо, так це триваюче воєнне нарощування, з усе більшою і більшою кількістю сил, військових шпиталів та логістикою. Тож час на запобігання зменшується, а ризик атаки зростає. Також ми бачимо загрозливу риторику від Росії, яка говорить, що якщо ми не погодимось на її вимоги, станеться те, що вони називають військово-технічними наслідками. І ми вже маємо історію використання Росією сили проти України. Тож якщо скласти все це разом, можна казати про існування небезпеки. Але ми продовжуємо працювати над політичним вирішенням ситуації", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що не може бути сумніву в тому, що саме Росія є агресором, адже вона окупувала Крим і контролює частину Донбасу. Також вона зосередила свої війська біля українських кордонів.

"Що ми можемо, так це підтримувати Україну. Україна є жертвою агресії й має право на самозахист, що передбачено статутом ООН. І союзники надають допомогу Україні", - сказав Столтенберг.

Також він зазначив, що поки рано говорити, чи готова Москва сісти за стіл переговорів задля деескалації ситуації.

"Ми готові сісти за стіл переговорів, ми готові вислухати їхні побоювання", - додав генсек НАТО.

Читайте такожНАТО не відмовиться від політики прийняття нових країн у члени Альянсу - Макрон

Як повідомляв УНІАН, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує направляти військових до України у випадку російського вторгнення. "Україна не є членом НАТО, тож стовідсотково, що правило про колективну оборону при нападі на країну-члена Альянсу розповсюджується лише на держави, що входять в НАТО, а не ті, що є близькими партнерами блоку", - зазначив Столтенберг.

Він додав, що Альянс допомагає Україні протистояти російській агресії, модернізуючи системи оборони, а країни-члени НАТО надають оборонне озброєння.

Також, НАТО збільшує свою присутність в країнах Балтії та Східної Європи на тлі продовження воєнного нарощення сил Російської Федерації біля кордонів України.

Вас також можуть зацікавити новини: