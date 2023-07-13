На думку аналітиків, Росія засвоїла свої поразки.

Саміт НАТО у Вільнюсі показав, наскільки далеко Росія після вторгнення віддалилася від початкових цілей, заради яких і починала повномасштабну війну проти України.

Як пояснюється у звіті ISW, йдеться про запобігання розширенню Альянсу та віддаленню його кордонів від Росії. Це було одною із заявлених Кремлем цілей перед вторгненням і Москва постійно повторювала цю мету протягом усієї війни.

На думку аналітиків, відсутність загального резонансу у російському інформаційному просторі у зв'язку з подіями на саміті НАТО, вступ Фінляндії та згода Туреччини направити протокол про приєднання Швеції свідчать про те, що Кремль зазнав і засвоїв ці поразки.

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В ISW зауважили, що про саміт Альянсу російські джерела повідомляються безпристрасно і приглушено. Це незрівнянно з ширшою поразкою, яку цей саміт насправді представляє для довоєнних цілей Росії.

Саміт НАТО - що треба знати

У Вільнюсі 11-12 липня пройшов дводений саміт НАТО. На брифінгу за його результатами президент Володимир Зеленський наголосив, що були ухвалені рішення про надання Україні військової допомоги, яка допоможе наблизити перемогу у війні з окупантами. Так, ЗСУ отримають броньовані машини Bushmaster від Австралії.

Крім того, країни-члени Альянсу погодилися прибрати вимогу про ПДЧ для України, однак необхідно провести реформи в секторі оборони.

За словами президента, за два дні саміту НАТО, який проходив у литовському Вільнюсі 11-12 липня, вдалося прибрати будь-які сумніви та двозначності щодо перспективи членства України в НАТО. Наша країна вступить до Альянсу.

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