Росія може використати українські БпЛА для атак на цілі в Балтії, - литовська розвідка

Росія прагне уникнути відповідальності за удари по території НАТО.

Росія розглядає можливість використати захоплені безпілотники українського виробництва для атак на критично важливу інфраструктуру в Балтійському регіоні. Про це йдеться у звіті військової розвідки Литви, пише LRT.

Згідно зі звітом, Росія може розгорнути захоплені українські безпілотники, щоб спробувати створити невизначеність щодо походження атаки та з метою приховати відповідальність за будь-які удари по території НАТО.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас також підтвердив цю оцінку.

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"У нас є дані, що Росія розглядає можливість проведення нетрадиційних кінетичних атак проти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Цілком імовірно, що Росія може використовувати для цієї мети безпілотники українського виробництва", - сказав він.

Водночас, він не надав подробиць про потенційні цілі чи час будь-яких можливих атак.

Загрози країнам Балтії з боку РФ – що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Литва заявила, що має розвідувальну інформацію про те, що РФ планує напади на інфраструктуру, тому в якості запобіжного заходу буде посилено охорону обʼєктів, енергетики й транспорту.

Водночас президент країни Гітанас Науседа наголосив, що не має інформації про те, коли і де плануються ці атаки.

Варто зазначити, що Литва є членом НАТО, що межує з російською екславою Калінінград та із союзником Москви Білоруссю. Країна потроїла свої видатки на оборону з часу вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

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