Путін може напасти на НАТО вже восени: розвідка США опублікувала новий прогноз, – WSJ

Тепер США вважають, що Путін не чекатиме на закінчення війни в Україні.

У розвідці США опублікували нову оцінку щодо можливого сценарію нападу Росії на НАТО. Як пише The Wall Street Journal, згідно з новими доповідями, російський лідер Володимир Путін може спробувати перевірити рішучість Альянсу за допомогою обмеженого наступу на країну-союзника ще до закінчення війни в Україні.

Ці нові оцінки з’явилися на тлі нестачі деяких критично важливих боєприпасів, необхідних американським військовим для протистояння Росії чи Китаю в потенційній майбутній війні. Під загрозою перебувають запаси високоточних ракет великої дальності та тактичних ракетних комплексів армії, а також зенітних ракет малої дальності "Стінгер".

Раніше США вважали, що Путін не буде провокувати країну-учасницю НАТО до завершення війни в Україні. Однак на початку цього року оцінка змінилася, оскільки Путін дедалі більше опиняється під тиском в Україні та всередині країни – українські безпілотники завдають дедалі більшої шкоди як російській армії, так і нафтовій промисловості, тоді як сили Путіна досягають дедалі менших успіхів на лінії фронту, зазнаючи при цьому важких втрат.

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При цьому мета Путіна у нападі на НАТО під час триваючої війни з Україною полягатиме у розколі альянсу, вважають чиновники.

Час і сценарій нападу

Путін щосили намагається закріпити успіхи в Україні, тому у розвідці США прогнозують, що Москва може найближчим часом посилити свої агресивні дії щодо європейських союзників. Побоювання викликає те, що Путін може стати ще небезпечнішим, коли його заженуть у кут, зазначають чиновники:

"Можливі загрози варіюються від кібератаки на країну НАТО або відправки невідомих озброєних угруповань для окупації території до обмеженого вторгнення на східний фланг альянсу. За оцінками американської розвідки, будь-які дії Росії можуть відбутися в період з осені цього року до 2029 року".

Імовірність найекстремальнішого сценарію – обмеженого наземного вторгнення – низька, але, згідно зі звітами, зростає з плином часу. Такий крок завжди вважався вкрай малоймовірним, оскільки він задіяв би статтю 5 НАТО, яка зобов’язує членів до колективної оборони. Але стаття 5 не так чітко визначає реакцію НАТО на кіберзагрози чи гібридні загрози.

Представники Міністерства оборони та Верховного штабу НАТО в Європі відмовилися коментувати цю розвідувальну інформацію.

"Ми постійно продумуємо й готуємося до різних сценаріїв. НАТО стежить за нами, і ми готові стримувати й захищатися за потреби, що ми й надалі демонструємо", – заявив полковник Мартін О’Доннелл, представник НАТО.

Напад Росії на НАТО

Найбільш ймовірним напрямком можливої майбутньої конфронтації між Росією та НАТО вважаються країни Балтії та Польща. Такі оцінки лунають з боку західних розвідок, військових аналітиків та керівництва країн східного флангу Альянсу.

Американська розвідка попередила Варшаву про ризик можливих російських провокацій проти критичної інфраструктури Польщі з метою перевірити реакцію НАТО.

А розвідка Литви вважає, що Росія може використовувати захоплені безпілотники українського виробництва для атак на критично важливу інфраструктуру в Балтійському регіоні.

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