Росіяни вимагають реакції з боку міжнародних організацій і "заходів щодо виправлення цієї неприйнятної ситуації".

Міністерство закордонних справ країни-агресора висунуло Молдові претензії у зв’язку із відкликання ліцензій на мовлення російських телеканалів, що поширювали пропаганду щодо війни в Україні.

Як заявили в російському відомстві, такий крок молдавської влади розглядають як "утиск російськомовних".

"У світлі безпрецедентних наслідків його (рішення про відкликання ліцензії – УНІАН) реалізації для російськомовної частини населення країни кваліфікуємо його також як цинічний утиск прав національних меншин", - заявило російське відомство.

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В МЗС РФ переконують шо ця заборона – не спосіб обмеження можливості поширення російської пропаганди, а нібито "безприкладний акт політичної цензури, як наругу над принципом плюралізму ЗМІ та брутальне нехтування правом на свободу доступу до інформації". Ба більше, там вимагають реакції з боку міжнародних організацій і "заходів щодо виправлення цієї неприйнятної ситуації".

Заборона російських телеканалів в Молдові

В п’ятницю, 16 грудня, Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення щодо позбавлення ліцензії на мовлення шести телеканалів Це TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova та RTR Moldova (молдовські версії російських телеканалів).

Комісія заявила, що рішення ухвалили на підставі звітів Ради з питань телебачення і радіо щодо порушення Кодексу телебачення і радіо, у яких йшлося про розповсюдження цими ЗМІ некоректної інформації під час висвітлення подій у країні та війни в Україні.

Рішення про позбавлення ліцензії діятиме під час надзвичайного стану в Молдові. Надзвичайний стан в країні було запровадження у зв’язку з повномасштабним вторгнення РФ до України та неодноразово продовжено. Він діє досі.

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