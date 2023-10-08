Ескалація ситуації в Ізраїлі може підняти ціни на сиру нафту.

Спіраль насильства на Близькому Сході ставить перед президентом США Джо Байденом п'ять основних питань, оскільки на півдні Ізраїлю і в Секторі Гази нависла загроза більш масштабного та смертоносного конфлікту.

Видання Newsweek пише, що США "беззастережно засудили цей жахливий напад на Ізраїль, здійснений терористами ХАМАС з сектора Гази". Байден додав, що Вашингтон "запропонує всі відповідні засоби підтримки" Ізраїлю після "жахливих і триваючих атак".

США розморозили кошти Ірану

Ескалація відбулася незабаром після того, як адміністрація Байдена погодилася дозволити переведення 6 мільярдів доларів заморожених іранських коштів з Південної Кореї в Катар в рамках угоди з обміну ув'язненими для звільнення кількох американців, затриманих в Ірані.

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У суботу кілька республіканців посилалися на цю угоду, знову критикуючи адміністрацію Байдена в розпал загострення насильства.

"Ці атаки ХАМАС - ганьба, і Ізраїль має повне право захищати себе за допомогою непереборної сили", - заявив колишній президент і кандидат у президенти США Дональд Трамп. "На жаль, долари американських платників податків допомогли фінансувати ці напади".

"Ось що відбувається, коли Байден демонструє слабкість на світовій арені, кланяється муллам в Ірані з викупом в 6 мільярдів доларів, а лідери Республіканської партії сигналізують про відступ Америки як лідера вільного світу", - заявив Майк Пенс, колишній віце-президент Трампа, а нині кандидат на президентських виборах в наступному році.

"Ми спостерігаємо кульмінацію абсолютно безвідповідальної політики Байдена щодо Ізраїлю", - додала представник Колорадо Лорен Буберт. "Він просто передав 6 мільярдів доларів Ірану. Тепер ми бачимо результати".

"Іран допомагає фінансувати цю війну проти Ізраїлю, а політика Джо Байдена, який легко йде на поводі у Ірану, сприяє поповненню його скарбниці", - заявив губернатор Флориди і кандидат у президенти Рон Десантіс.

"Білий дім ясно дав зрозуміти, що на ці кошти буде накладено цілий ряд обмежень. Тегеран зможе використовувати їх тільки для "покупки продовольства, ліків, медичного обладнання, які не будуть мати подвійного військового призначення", - заявив представник Білого дому Джон Кірбі.

Однак Міністерство закордонних справ Ірану відповіло на ці обмеження, заявивши, що "компетентні органи" в Тегерані визначать, як будуть використані ці кошти.

Прес-секретар Білого дому Едріенн Уотсон заявила, що "жоден цент з цих коштів не був витрачений, а коли він буде витрачений, то може бути витрачений тільки на продовольство і медикаменти для іранського народу".

"Ці кошти не мають абсолютно ніякого відношення до сьогоднішніх жахливих терактів, і зараз не час поширювати дезінформацію", - додала вона.

"Всі гроші, що зберігаються на рахунках з обмеженим доступом в Досі в рамках домовленості про звільнення 5 американців у вересні, залишаються в Досі. Жоден пенні не був витрачений", - також заявив заступник міністра фінансів США Брайан Нельсон.

Саудівська Аравія та Авраамські угоди

Ескалація насильства також, ймовірно, поставила під загрозу прогрес, якого Байден намагався досягти в переговорах з Ер-Ріядом щодо зміцнення Авраамських угод, укладених три роки тому.

У вересні 2020 року США очолили переговори, в результаті яких представники Ізраїлю, Об'єднаних Арабських Еміратів і Бахрейну підписали Авраамські угоди у Вашингтоні. Пізніше до них приєдналося Марокко, а Судан також підписав декларацію, але не двосторонню угоду з Ізраїлем.

Згідно з цими угодами Абу-Дабі та Манама стали третьою та четвертою арабськими державами, які визнали Ізраїль, а метою угод була нормалізація дипломатичних відносин.

Він підкреслив "важливість підтримки та зміцнення миру на Близькому Сході та в усьому світі на основі взаєморозуміння та співіснування".

Однак адміністрація Байдена докладає зусиль до того, щоб залучити Саудівську Аравію до участі в Авраамській угоді, що стало б значною зовнішньополітичною перемогою адміністрації. Однак протягом декількох тижнів, що передували суботньої ескалації, в одній з саудівських газет з'явилися повідомлення про те, що Ер-Ріяд заморозив переговори про нормалізацію відносин, хоча США і Ізраїль це заперечували. Однак в середині вересня газета The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомила, що Вашингтон обговорює з Саудівською Аравією договір про взаємну оборону.

"Це значно сповільнить, а то і зовсім знищить угоду по саудівським Авраамським угодами", - заявила The New York Times Мара Рудман, колишній дипломат по Близькому Сходу при адміністрації Обами.

"Вона завдає удару в серцевину ключових елементів для вступу Саудівської Аравії, шлях вперед для палестинців на західному березі і в секторі Гази", - сказала вона.

Що стосується Ізраїлю, то у представників усього політичного спектру буде "нульовий апетит" допомагати палестинцям, "попри те, що це може реально зміцнити, а не послабити безпеку Ізраїлю".

Байден заявив, що він доручив своїй команді підтримувати "постійний контакт" з регіональними лідерами, включаючи Саудівську Аравію.

Міністерство закордонних справ Ер-Ріяда заявило, що воно "уважно стежить за розвитком безпрецедентної ситуації" і що уряд країни закликає "негайно припинити ескалацію між сторонами".

Розкол серед демократів

Ескалація може призвести до ще більшого розколу серед демократів, попри те, що Байден пообіцяв, що "підтримка безпеки Ізраїлю з боку його адміністрації тверда та непохитна".

В останні роки ліві демократи все частіше відмовляються від підтримки Ізраїлю. У середині липня представник Вашингтона Праміла Джаяпал назвала Ізраїль "расистською державою" напередодні візиту президента Ізраїлю Ісаака Герцога для виступу в Конгресі, хоча пізніше вибачилася.

"Я хочу, щоб ви знали, що ми боремося за те, щоб дати зрозуміти, що Ізраїль - расистська держава, що палестинський народ заслуговує самовизначення і автономії", - сказала тоді Джаяпал. "Що мрія про дводержавне рішення вислизає від нас. Що це навіть не здається можливим".

У листі-відповіді, підписаному кількома демократичними депутатами, включаючи лідера меншин палати Хакіма Джеффріса, інші демократи заявили, що "Америка та Ізраїль мають унікальні особливі стосунки, засновані на наших спільних демократичних цінностях та стратегічних інтересах".

"Як лідери демократів Палати представників, ми рішуче підтримуємо право Ізраїлю на існування в якості Батьківщини для єврейського народу", - наголошується в листі.

Сьогодні не так тихо

В умовах триваючої ескалації і збільшення числа загиблих адміністрація Байдена, ймовірно, шкодує про свої висловлювання, зроблені всього тиждень тому.

"Сьогодні в Близькосхідному регіоні спокійніше, ніж за останні два десятиліття", - заявив радник з національної безпеки Джейк Салліван на фестивалі The Atlantic, хоча потім додав: "Я підкреслюю "поки", тому що все це може змінитися".

Салліван переговорив з радником з національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, і США як і раніше "знаходяться в тісному контакті з нашими ізраїльськими партнерами", заявила прес-секретар Білого дому Едріенн Уотсон.

Майбутні ціни на газ

За повідомленнями, ескалація в Ізраїлі може також спровокувати стрибок цін на сиру нафту.

"Ми можемо побачити різкий стрибок цін на сиру нафту при відкритті ринків у понеділок", - заявив CNBC Вандана Харі, виконавчий директор компанії Vanda Insights.

За словами Харі, Ізраїль і Палестина знаходяться "на порозі важливого нафтовидобувного і експортуючого регіону", хоча конфлікт не має прямого впливу на великі нафтовидобувні країни.

"Вплив на ціни на нафту буде обмеженим, якщо тільки ми не побачимо, що "війна" між двома сторонами швидко переросте в регіональну війну, в яку будуть безпосередньо залучені США, Іран та інші сторони", - заявив виданню Іман Насері, керуючий директор по Близькому Сходу енергетичної консалтингової компанії Facts Global Energy.

Війна в Ізраїлі - що говорять економічні аналітики

На думку експертів, зростаючий геополітичний ризик може призвести до придбання таких активів, як золото та долар, і потенційно збільшити попит на казначейські облігації США, які агресивно розпродаються.

Головний економіст Wealth Management Брайан Якобсен заявив, що видобуток іранської нафти зростає, але все може зміниться, адже багато що залежить від реакції Саудівської Аравії на війну в Ізраїлі.

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