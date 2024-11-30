Як стало відомо, загинуло троє співробітників організації "World Central Kitchen".

Ізраїль завдав авіаудару по автомобілю в секторі Гази, внаслідок чого загинуло п'ять людей, серед яких були працівники благодійної організації "World Central Kitchen" (WCK), яка забезпечує харчуванням постраждалих під час війни або стихійних лих, пише Associated Press.

У благодійній організації заявили, що "терміново шукають більше подробиць" після того, як армія Ізраїлю заявила, що метою удару була ліквідація співробітника WCK, який брав участь в атаці ХАМАСу, внаслідок чого почалася війна.

У своєму електронному листі організація повідомила, що "розбита горем" через цей авіаудар, а також, що їй нічого невідомо про можливий зв'язок когось з тих, хто перебував в автомобілі, з атакою 7 жовтня 2023 року. У WCK додали, що "працювали з неповною інформацією". Крім того, організація зазначила, що призупиняє свою роботу у Газі.

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Водночас гуманітарний працівник в Газі підтвердив, що троє загиблих були працівниками WCK. Також один із жителів розповів, що його племінник працював в організації впродовж останнього року.

"Сьогодні він, як завжди, вийшов на роботу... і став мішенню для обстрілу без попереднього попередження і без будь-якої причини", - зазначив Назмі Ахмед.

Війна на Близькому Сході - останні новини

Раніше президент США Джо Байден заявив, що 26 листопада Ізраїль та "Хезболла" домовилися про припинення бойових дій в Лівані. За його словами, впродовж наступних 60 днів Ізраїль буде поступово виводити залишки сил і цивільних осіб.

Також повідомлялось, що Ізраїль знищив в Ірані діючий надсекретний дослідницький центр з ядерної зброї. Внаслідок удару було знищено складне обладнання, що використовується для розроблення пластичної вибухівки.

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