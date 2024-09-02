Зусилля, які очолювали США, Катар і Єгипет, щоб забезпечити перемир’я з ХАМАС, просуваються повільно.

Ізраїль звернувся за допомогою до Росії щодо досягнення прогресу в угоді про звільнення заручників із Гази. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на офіс прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.

Зазначається, що відповідне звернення було зроблене, оскільки зусилля, які очолювали США, Катар і Єгипет, щоб забезпечити перемир’я з ХАМАС, просуваються повільно.

"Військовий секретар Нетаньяху повернувся в неділю вранці з Москви, де він обговорив питання заручників зі своїм керівництвом. Уряд Володимира Путіна контактував з ХАМАС щодо долі заручників, які мають російське громадянство", - пише видання. Відео дня

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Нещодавно США закликали Туреччину вплинути на Іран, аби запобігти ескалації на Близькому Сході. Зокрема, посол США в Туреччині Джефф Флейк попросив "всіх наших союзників, які мають будь-які відносини з Іраном, вплинути на них з метою деескалації, і це стосується також Туреччини".

Раніше УНІАН повідомляв, що США перекидають на Близький Схід авіаносець та атомний підводний човен. Йдеться про атомний підводний човен USS Georgia та авіаноскець Abraham Lincoln.

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