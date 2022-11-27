Прем'єр Угорщини запевнив, що Європа єдина у своїх цілях.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна повинна залишатися суверенною державою. При цьому він визнав, що тільки в цьому випадку Росія не буде представляти загрозу для Європи.

"Європа єдина в плані цілей. Головне, щоб Росія не становила загрози безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна", – заявив скандальний угорський прем'єр під час виступу на конгресі учасників Міжнародного об'єднання християнських демократів, передає видання 24.hu.

При цьому він озвучив ряд викликів – війна в Україні, економічна криза, нелегальна міграція та "поширення західної неомарксистської ідеології".

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Крім того, він в черговий раз розкритикував санкції проти Росії. Орбан заявив, що необхідно уникнути рецесії, а високі ціни на енергоносії ускладнюють це завдання.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні - що відомо

Риторика нинішнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана спрямована на підтримку Росії. Він неодноразово закликав відмовитися від санкцій щодо Москви через війну в Україні.

На думку експертів, за останні 10 років Угорщина стала залежна від Росії, а уряд фактично втратив суверенітет у питаннях міжнародної політики. Справа в тому, що Будапешт продався Москві за дешеві газ і нафту

При цьому Орбан публічно заявив, що Україна не зможе перемогти РФ з нинішньою підтримкою країн Північноатлантичного альянсу.

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