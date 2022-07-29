Орбан також попередив про можливість введення ембарго Євросоюзом на російський газ.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти Росію з нинішньою стратегією підтримки НАТО, а також попередив про тяжкі наслідки для європейської економіки.

"Ця війна в такій формі не може бути виграна", - сказав Орбан, виступаючи разом з канцлером Австрії Карлом Нехаммером у Відні. Орбан додав, що стратегія країн НАТО щодо підтримки України зброєю і навчанням "досі показувала, що вона не приведе до успіху".

"Без зміни стратегії миру не буде", — сказав він, попередивши, що без миру в Україні весь Європейський Союз "буде втягнутий у військову ситуацію". "Незрозуміло, як нам уникнути рецесії в ЄС, якщо війна продовжиться", — додав Орбан.

Обидва лідери попередили про можливість введення ембарго Євросоюзом на російський газ.

"Ми тільки що зіткнулися зі стіною, і ця стіна називається газовим ембарго, і я б запропонував ЄС не стукати в цю стіну", — сказав Орбан, оскільки Нехаммер попередив, що таке ембарго "неможливо".

"Не тільки тому, що ми, як Австрія, залежимо від російського газу. Німецька промисловість також залежить від російського газу. І якщо німецька промисловість впаде, австрійська промисловість впаде", - сказав Нехаммер, додавши, що така ситуація може призвести до "масового безробіття".

"Є багато оголошень від Комісії ЄС, які дуже мало реалізуються", - сказав він, говорячи про дії ЄС у зв'язку з енергетичною кризою, додавши, що "немає ніяких ознак" реалізації спільної платформи закупівель газу, яка була запропонована Комісією ЄС.

Він сказав, що, враховуючи поточний тиск на енергетичний ринок, "ця загальна платформа буде важливішою, ніж будь-коли".

Нагадаємо, країни Європейського Союзу погодилися скоротити споживання газу на 15% на тлі російського газового шантажу. Проти такого рішення виступила тільки одна країна - Угорщина.

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