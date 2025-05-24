Президент США переконаний, що до нього американську армію використовували неправильно.

США більше не будуть нести демократію в інші країни "під дулом пістолета". Про це заявив президент Дональд Трамп, виступаючи на випускній церемонії у військовій академії "Вест-Пойнт".

У своєму виступі Трамп розлого поскаржився, що його попередники займалися "всілякими соціальним проєктами" в армії, "одночасно залишивши наші кордони без захисту та виснаживши арсенали заради участі у чужих війнах".

"Ми боролися за кордони інших країн, але не захищали власний. Та тепер усе інакше — тепер ми воюємо, як ніколи раніше. Завдання Збройних сил США — (…) не трансформувати чужі культури, не поширювати демократію по всьому світу під дулом пістолета. Місія армії — домінувати над будь-яким ворогом і знищувати будь-яку загрозу для Америки — будь-де, будь-коли і в будь-якому місці", – сказав він.

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При цьому Трамп визнав, що американська армія потребує адаптації до сучасних військових реалій, а тому переймає досвід російсько-української війни.

"Речі змінюються дуже швидко. На жаль, ми бачимо це на прикладі Росії та України. Ми це вивчаємо. І це жахливо — вивчати таке, але ми спостерігаємо різні форми ведення війни. Ми бачимо, як дрони спускаються під кутом, з неймовірною швидкістю та точністю — ми ніколи раніше нічого подібного не бачили. Ніколи. І ми вчимося на цьому", – сказав Трамп.

Трамп і війна в Україні

Як писав УНІАН, відмова Трампа запроваджувати нові санкції проти РФ, яка не бажає закінчувати війну, змушує європейських лідерів боятися, що США остаточно "покинуть" Україну і зосередяться на спробах налагодити співпрацю з державою-агресором.

Політичний експерт Девід Ігнатіус зазначає, що невиконання Трампом його погроз щодо Росії може стати найбільш руйнівним провалом його президентства. Причому його дії вже відкинули перспективу миру в Україні далі, ніж вона була донедавна.

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