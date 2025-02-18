Польський лідер сказав, що очікує щонайменше припинення бойових дій в Україні.

Президент Польщі Анджей Дуда зустрівся зі спецпосланцем Дональда Трампа з питань України і Росії Кітом Келлогом. Сторони обговорили війну РФ проти України, а також майбутні кроки міжнародної підтримки.

За підсумками зустрічі Анджей Дуда виступив на пресконференції. Польський лідер заявив, що очікує щонайменше припинення бойових дій в Україні.

"На мою особисту думку, Америка дуже сильно вступила в гру, коли йдеться про припинення війни в Україні. Як наслідок, я очікую, що дійсно буде, принаймні, припинення бойових дій", – сказав Дуда.

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Він також зазначив, що Келлог найближчим часом відвідає Київ.

Візит Келлога до України

19 лютого 2025 року спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог має відвідати Україну. Про це сам він сказав журналістам.

За словами Келлога, це буде не перший його візит в Україну. Він має провести тут три дні. Остаточна програма візиту поки не розкривалася.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав, що запропонував спецпредставнику США з питань України Кіту Келлогу поїхати з ним на фронт, щоб він сам побачив, що там відбувається:

"Американській стороні треба дуже багато деталей, більше знань того, що відбувається, зрозуміти реалії не під чиїмось впливом, а самим побачити це... Я сказав Келлогу, що я повернусь від наших арабських друзів і поїду з ним на фронт, якщо він буде готовий", – заявив Зеленський.

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