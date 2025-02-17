Відставний генерал наголосив, що це буде не перший його візит до України.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог прибуде з візитом до Києва вже 19 лютого.

Про це сам Келлог сказав, відповідаючи на запитання журналіста "Інтерфакс-Україна" в Брюсселі. За його словами, 17 лютого він відвідає польську столицю – Варшаву, а звідти потягом вирушить до України.

"Я їду потягом завтра ввечері. І буду там (в Києві, – ред.) у середу вранці", – зазначив він.

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Келлог наголосив, що це буде не перший його візит до України.

"Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення, тобто чи я туди поїду, відповідь – так. Чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь – так. Я буду там три дні, і я не вперше буду в Україні", – сказав спецпредставник.

Програма візиту Кіта Келлога до України ще остаточно не узгоджена. Тож поки невідомо, чи відвідає він фронт, як пропонував президент Володимир Зеленський.

Візит Кіта Келлога в Україну

На початку лютого ЗМІ повідомляли, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог найближчим часом має прибути до України із візитом. Згодом називалася нова дата візиту – 20 лютого.

Зазначимо, що візит Келлога в Україну мав відбутися ще на початку січня, до моменту вступу Трампа на посаду президента. Проте візит несподівано скасували. Чому Келлог відклав поїздку, не пояснювалося.

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