Дуда також попередив, що закінчення війни в Україні може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що його країна має брати участь у майбутніх переговорах щодо війни в Україні. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

За словами Дуди, якщо адміністрація Трампа запросить за стіл переговорів інші держави, окрім України та Росії, "в інтересах України було б, щоб там була і Польща".

"Якщо ми подивимося на російський імперіалізм, що відроджується, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", - сказав він.

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Водночас Дуда скептично поставився до можливості відправки польських військ в Україну.

"Ми збираємося допомагати Україні і в майбутньому, тому що це необхідно. Нам не обов'язково розміщувати там свої війська", - сказав польський президент.

Він також зазначив, що закінчення війни Росії проти України може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності, заявивши, що Києву знадобиться "масивна підтримка", щоб забезпечити свою безпеку.

"Уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей, які прибули з передової, повертаються додому. Ті люди, які воюють з Росією, багато хто з них матиме проблеми з психікою... Вони повернуться у свої села, свої міста, де на них чекають зруйновані будинки, зруйновані заводи, зруйновані фабрики, відсутність роботи і перспектив", - каже Дуда.

Переговори щодо війни в Україні

У Європі зростають побоювання того, що США розроблять угоду про закінчення війни в Україні, яка буде невигідною для Києва і в якій країни ЄС використовуватимуться лише для повоєнного фінансування і як гарант.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на переговорах про закінчення війни мають бути присутніми не тільки США, українці та росіяни, а й представники Європейського Союзу.

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