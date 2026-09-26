Лавров пообіцяв 'досягти цілей' війни проти України та накинувся на Європу

Лаврова заявив, що Європа нібито не зацікавлена у мирних переговорах.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва нібито "досягне своїх цілей" у війні проти України. Таку заяву він зробив на Генеральній Асамблеї ООН.

"Наша боротьба за правду і справедливість буде доведена до кінця, цілі СВО (пропагандистський евфемізм, введений керівництвом РФ для опису вторгнення Росії в Україну – УНІАН) будуть досягнуті, загрози безпеці Росії усунені", – сказав Лавров.

За словами глави МЗС РФ, Європа намагається перешкодити мирному врегулюванню та зірвати перспективи переговорів.

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"У переговорах зацікавлені багато хто, зокрема адміністрація Трампа. Однак Захід постачає Україні зброю", – заявив Лавров.

Лавров і Вадефуль провели переговори – що відомо

Нагадаємо, що нещодавно глава МЗС РФ Сергій Лавров уперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зустрівся зі своїм німецьким колегою Йоганом Вадефулем. Як повідомило видання Bild, двостороння зустріч відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН, у переговорній кімнаті делегації РФ.

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова сказала журналістам, що переговори відбулися "за ініціативою Німеччини". За даними російських ЗМІ, зустріч тривала близько 20 хвилин, але про те, що на ній обговорювалося, не повідомлялося.

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