Лавров і Вадефуль вперше з 2022 року провели переговори: ЗМІ розкрили, про що йшлося

Це перші переговори на такому рівні з того часу, як РФ напала на Україну у 2022 році.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну зустрівся зі своїм німецьким колегою Йоганом Вадефулем.

Як повідомило видання Bild, двостороння зустріч відбулася на полях Генеральної Асамблеї ООН, у переговорній кімнаті делегації РФ. Як повідомила офіційна представниця Міністерства закордонних справ (МЗС) Росії Марія Захарова, переговори відбулися з ініціативи Німеччини.

За даними російських ЗМІ, зустріч тривала близько 20 хвилин, але про те, що на ній обговорювалося, не повідомляється.

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Німецьке видання зазначило, що це перші переговори на такому рівні з того часу, як РФ напала на Україну у 2022 році.

"З того часу чиновники Німеччини та РФ неодноразово були присутні на одних і тих самих міжнародних зустрічах, але прямих переговорів на рівні міністрів закордонних справ не проводилося", – наголосило видання.

Як додало видання Faz, насправді Вадефуль вже деякий час розглядав цей крок, оскільки Європа має намір відновити свої позиції на переговорах щодо України. Крім того, міністри торкнулися теми інциденту з безпілотниками в аеропорту Лейпцига. У зв’язку з цим, як повідомило видання з посиланням на джерела в делегації, Вадефуль закликав Москву "відмовитися від небезпечного шляху ескалації проти Німеччини, Європи та НАТО".

Видання також наголосило, що на початку тижня Лавров також зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо, який оголосив, що президент США Дональд Трамп запрошує російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі. Вадефуль підтримав це запрошення.

Запрошення Путіна на саміт G20

США офіційно запросили Путіна на саміт G20 у Маямі, який заплановано на 14–15 грудня 2026 року. Про це 23 вересня заявив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з главою МЗС РФ Лавровим.

Рубіо пояснив запрошення тим, що саміт може дати Путіну можливість зустрітися не тільки з Трампом, а й з іншими світовими лідерами. США висловили надію, що володар Кремля прийме запрошення.

При цьому Кремль поки що не ухвалив остаточного рішення щодо участі Путіна. Прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що Москва цінує запрошення і розгляне його через дипломатичні канали.

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