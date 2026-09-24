'Сергію, скажи своєму начальнику, що досить': Сікорський в ООН звернувся до Лаврова

Очільник МЗС Польщі наголосив, що Росія може й далі вбивати багато людей, але виграти не зможе.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до глави МЗС Росії Сергія Лаврова під час засідання Ради Безпеки ООН. Він закликав Москву припинити війну проти України та не наражати на небезпеку інші країни Європи, повідомляє RMF24.

"Припини руйнувати майбутнє Росії, Сергію. Я знаю, що ти слухаєш. Скажи своєму начальнику, що досить", – звернувся він до глави МЗС Росії, який раніше покинув зал.

Також очільник МЗС Польщі наголосив, що російський диктатор не досяг поставлениї цілей в Україні.

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"Росія ескалює цю безглузду, колоніальну війну, бо за понад 4 роки Володимир Путін нічого не досяг і потребує приводу для чергової хвилі мобілізації. Представникам Російської Федерації я хочу сказати: ви намагаєтеся завоювати Донбас уже понад 12 років, а Київ – понад чотири. Вас зупинила героїчна Україна, країна, яка генерує одну десяту ВВП Росії, але Польща має майже половину вашого ВВП. ВВП Європи в 10 разів перевищує ваш. ВВП НАТО в 25 разів перевищує ваш. Ви можете й надалі вбивати багато людей, але виграти не зможете", - сказав Сікорський.

Видання поділилося, що раніше Лавров заявив, що Росія не має наміру припиняти війну проти України. Очільник МЗС РФ також звинуватив європейські країни в тому, що вони хочуть використати можливе призупинення бойових дій для переозброєння України.

"Винісши уроки з гіркого досвіду, ми не зупинятимемо спеціальну військову операцію на час переговорів у жодній формі", – сказав він.

Вказується, що Сікорський звернувся до Лаврова, оскільки той під час своєї промови згадував його прізвище, але покинув залу до його виступу.

Сікорський, зокрема, торкнувся російської версії подій на київському Майдані у 2014 році.

"Я справді був там разом із міністрами закордонних справ Німеччини та Франції, і жодного державного перевороту не відбулося", – сказав очільник МЗС Польщі.

Як він зазначив, тодішнього президента України Віктора Януковича усунули від влади демократично обраний парламент, у тому числі голосами депутатів, пов’язаних із його партією. Сікорський підкреслив, що це сталося після загибелі понад ста українських цивільних осіб.

Міністр закордонних справ Польщі також заперечив твердження Лаврова про те, що в Україні повністю заборонено використання російської мови.

"Десять днів тому я був у Києві під час російських бомбардувань і можу запевнити, що російська мова там широко вживається", - зауважив він.

Сікорський додав, що можливі питання щодо захисту меншин слід вирішувати з використанням механізмів, передбачених Конвенцією Ради Європи про захист національних меншин.

Однак, на думку Сікорського, Росія не має права відправляти танки та балістичні ракети на територію України.

Заяви Сікорського про Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку міністра закордонних справ Радослава Сікорського, президент РФ Володимир Путін робить помилку у розрахунках щодо імовірних наслідків його постійних бомбардувань Києва. На його думку, Путін припускається тієї самої помилки, що й нацистська Німеччина, бомбардуючи Лондон. Сікорський пояснив, що коли люди зазнають нападів - вони гуртуються навколо влади. Він додав, що це жодним чином не впливає на здатність українців обороняти Донбас. Глава МЗС Польщі вважає, що Путін війну усе-одно програв.

Також ми писали, що Сікорський припустив, що Путін у війні проти України наразі робить ставку на мобілізацію і на злам українського опору через сувору зиму. Він наголосив, що Росія на сьогодні вже втратила на війні в Україні півтори мільйони людей, а жителі цієї країни дуже швидко бідніють. За його словами, в польських та українських інтересах, щоб "росіяни нарешті стали нормальною нацією, тобто жили в межах, які їх сусіди визнають кордонами їх держави". При цьому він підкреслив, що Польща і Україна для себе вирішили, що ніколи не будуть російськими колоніями.

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