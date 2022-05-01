Візит опозиційного політика вдарить по рейтингу чинного канцлера, який демонструє невизначеність щодо України.

Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц 2 травня приїде у Київ.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Очільник Християнсько-демократичного союзу стане одним із перших німецьких політиків, які відвідають Україну після початку повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Видання зазначає, що цілі візиту Мерця наразі невідомі, але він може вдарити по рейтингу канцлера Олафа Шольца, якого у Берліні все частіше закликають поїхати в Київ на знак підтримки та солідарності з Києвом.

Як повідомляю DW, раніше прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер розкритикував позицію канцлера щодо війни в Україні. На його переконання, Шольц демонструє нерішучість та намагається уникнути дискусії щодо постачання зброї Україні.

Нерішучу позицію Шольца щодо України критикував й Мерц. За його словами, така політика ставить під загрозу згуртованість європейської спільноти.

Водночас Шольц відкидає усі звинувачення опозиції й запевняє, що діє швидко в координації союзників.

Як повідомляв УНІАН, німецький Бундестаг схвалив 28 квітня надання Україні важкого озброєння. За це проголосували 586 з 693 присутніх депутатів, 100 були "проти", сім "утрималися". Ухваленню рішення передували майже 70-хвилині дебати.

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